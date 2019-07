Fogathajtás a gencsi búcsúban

Akadályhajtásban Geröly Tibor, a vadászhajtásban Pózvék István bizonyult a legjobbnak a 13. alkalommal megrendezett gencsapáti búcsúi meghívásos fogathajtóversenyen.

Az esős időjárás ellenére is szépszámú néző látogatott ki a gencsapáti sportpályára, ahol 15 kettesfogat előbb akadályhajtásban, majd 11 vadászhajtásban is összemérte tudását. Három C kategóriás magyar bajnok, Magyar Zoltán, Lebics István és Geröly Tibor is ott volt a mezőnyben – utóbbi egyben főszervezője is volt a rendezvénynek. Az akadályhajtás első fordulóját hárman, a másodikat öten teljesítették hibátlanul, a három hibapont nélküli versenyző összevetésben döntött a dobogós helyek sorsáról.

Ott sem hibáztak, de a gencsapáti Főnix SE hajtója, Geröly Tibor bizonyult a leggyorsabbnak közülük, így övé lett az első hely, a másodikon Bíró Attila (Lukácsházi SE), a harmadikon Horváth Károly (Rába Parti LK) végzett. A vadászhajtásban – ahol az időeredmények döntenek – Pózvék István (Zalalövő és Környéke LSE) volt a legjobb a szlovákiai Vankó Imre és a zalalövői színekben szereplő Kránicz Ferenc előtt.

Az összetett győzelemért járó vándorserleget Pózvék István vehette át Majthényi Lászlótól, a Vas Megyei Közgyűlés elnökétől, valamint Bodorkós Ferenc polgármestertől. Különdíjat kapott a két egyes pónifogatot hajtó ifjúsági versenyző, Majthényi Panna és Rozmán Luca. A közönséget a fogathajtókon kívül a szentgotthárdi Őr-Nyék Hagyományőrző Egyesület lovas íjászai és Süli Attila juhterelő bemutatója is szórakoztatta. A tombolasorsoláson száznál is több ajándék – köztük póniló, kakasok és bárány is – gazdára talált.