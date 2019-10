Fontos mérkőzést játszik az SZKKA

Az NB I-es női kézilabda-bajnokság 6. fordulójában az újonc Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia a még pont nélkül álló Békéscsabát fogadja szombaton 18 órakor a Répce Sportcsarnokban.

Az újonc szombathelyi alakulat eddig jól teljesít, már három pontot gyűjtött, hiszen legyőzte a másik újonc Szent István SE gárdáját idegenben (24-28), és hazai pályán ikszelt az Alba együttesével (29-29). Sőt közel volt a bravúrhoz a Kisvárda (23-25) és a Vác (28-31) vendégeként is, mindkétszer kiélezett végjátékban maradt alul. A Békéscsaba viszont a verhető kategóriába tartozik. Ugyanis az SZKKA soros ellenfele roppant gyengén, öt vereséggel kezdte a szezont – a Diósgyőr, az MTK, a Mosonmagyaróvár, a Debrecen és a Győr is legyőzte. Az egykor szebb napokat látott Békéscsaba az utóbbi években gyengébben teljesít, tavaly is csak nagy csatában őrizte meg I. osztályú tagságát – és idén is a bentmaradásért küzd. Akárcsak a szombathelyi alakulat. Vagyis két közvetlen rivális lép pályára; amelyik gárda nyer, az komoly lépéselőnybe kerül ellenfelével szemben.

– Ez az a mérkőzés, amelyen számunkra csakis a győzelem az elfogadható eredmény – fogalmazott határozottan Marosán György, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia mestere. – Persze nem lesz könnyű dolgunk, mert a Békéscsaba jó erőt képvisel, kicsit csalóka a tabella. Nincs szerencséje riválisunknak, mert négy bajnokiját is csak két góllal vesztette el – a Győrtől pedig ugye ki lehet kapni. Van egy aktuális magyar, egy szerb és egy ukrán válogatottja, akik azért minőséget képviselnek. De hozzánk hasonlóan szűk kerettel dolgozik.

A Békéscsaba agresszív védekezésre épít, támadásban pedig erőlteti a párharcokat. Viszonylag hosszabb ideje készülünk a számunkra és ellenfelünk számára is fontos mérkőzésre, tudjuk, hogy mit kell játszanunk. Ha nyerünk, akkor ellépünk a veszélyzónától és nagy lépést teszünk céljaink elérése felé. Szervezett, okos és pontos játékra lesz szükség a lányok részéről – és szenvedélyre. Számítunk a szurkolóink támogatására, tudjuk, hogy telt ház lesz, együtt könnyebb lesz kicsikarni a győzelmet! Liliia Horilska combsérüléssel bajlódik, de vállalja a játékot. Így az ujjtörésből lábadozó Sipeki Flóra kivételével mindenki hadra fogható.