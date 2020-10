Futsal: a vendég Újpest sem okozott gondot a zöld-fehér együttesnek

Az NB I.-es futsalbajnokság 9. fordulójában a listavezető, veretlen Haladás biztosan győzte le az újonc Újpestet

Haladás VSE–Újpest RFC 220-Volt 4-1 (3-0). – Szombathely, 400 néző, NB I-es futsalmérkőzés, vezette: Kubicsk (Ibriksz, Wittner).

HVSE: Alasztics – Darrieer, Simic, Gerencsér, Vidák. Csere: Gyimesi (kapus), Nagy K., Hajmási, Horváth P., Sipos, Dávid, Papp, Vas. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Újpest: Tyukász – Lucas, Németh M., Lineker, Ricardo. Csere: Dohány (kapus), Kavalecz, Bálint, Póta, Kulcsár, Suscsák, Józsa, Matyó. Játékos-edző: Póta Balázs.

Gólszerzők: Vas 3 (6., 16., 27.), Simic (19.), ill. Lineker (38.).

A Haladás a tőle megszokott nagy lendülettel, letámadással kezdett – az Újpest azonban nem ijedt meg. A percek múlásával fokozódott a hazai fölény, egyre többet pattogott a labda a fővárosiak kapuja előtt. Kellemetlen ellenfélnek bizonyult az Újpest. De csak megszerezte a vezetést a Haladás: egy szöglet után Dróth szúrta rá messziről, a labdát Vas passzolta be közelről. Lendületben, támadásban maradt a házigazda. Időt is kért az újpesti kispad – majd vészkapus játékra váltott. Simic lopott labdát, Darrieer közeli passzát viszont a kapufa „védte”. Gyilkos tempót diktált a Haladás, pillanatokra volt csak a labda a vendégeknél. Dróth helyzeténél ismét a kapufa segítette ki az újpestieket. Vas azonban ezúttal is remek napot fogott ki: második gólját szabadrúgásból szerezte. Nagyon várta már a félidő végét az Újpest, de nem tudta kihúzni szünetig. Simic terelte a labdát a kapuba egy végletekig kijátszott ziccer zárásaként. Nagyon úgy tűnt, hogy a Haladás 20 perc alatt eldöntötte a mérkőzés sorsát.

Fordulás után az Újpest próbált bátrabb futballra váltani, de nem engedte ki a kezéből az irányítást a Haladás. Azonban kimaradtak a szombathelyi helyzetek – nem akart góllá érni a nyomasztó HVSE-fölény. Sőt, szorgalmasan gyűltek a hazai faultok. Az Újpest ismét megpróbálkozott a vészkapus játékkal. Végül Vas törte meg a hazai gólcsendet, labdát lopott, és hiába húzták, vonták, erőszakosan a kapuba gyötörte a labdát (27. perc: 4-0). És biztos előnye tudatában sem lassított a Haladás. Továbbra is szép támadásoknak tapsolhattak a hazai szurkolók. Már csak a különbség mértéke volt kérdéses. Feszült pillanatokat tartogatott a meccs hajrája, az Újpest brazil légiósai nem igen bírták elviselni a történéseket – de a hazai játékosokat sem ijedtek meg egy kis „közelharctól”. A végén még szépített a vendég, így megúszta tisztes vereséggel a szombathelyi túrát. Az eredmény nem tükrözi a két csapat közti különbséget.