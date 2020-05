Guinness-rekorder lett az Üvöltő Medve

Nyikolaj Karpol, az egyetemes röplabda legeredményesebb trénere 82 évesen is folytatja edzői pályafutását.

Az orosz szakember továbbra is az Uralocska női együttesét irányítja, vagyis változatlanul annál a jekatyerinburgi klubnál dolgozik, ahol 1969-ben elkezdett edzősködni. Karpol a 2020–21-es idényre írt alá, azaz 52. bajnoki szezonjának vág neki, amivel Guinness-rekorder lett. „Ha az egészségem engedi, folytatom a munkát” – idézte az orosz hírügynökség Karpolt, aki május elsején ünnepelte 82. születésnapját. „Most várjuk, mikortól edzhetünk ismét, a csapat július elsejéig kapott pihenőt.”

Az Üvöltő Medve becenevű Karpol az Uralocskával 14-szer lett orosz bajnok, korábban pedig 11 alkalommal nyert szovjet női röplabdabajnoki címet. A Szovjetunió, illetve jogutód női válogatottjával kétszer – 1980-ban és 1988-ban – győzött olimpián, és további három ízben végzett ezüstérmesként a nyári ötkarikás játékokon. Van világbajnoki elsősége is 1990-ből, Eb-ken pedig – 1977 és 2001 között – nyolc aranyat gyűjtött csapataival. A röplabdahírességek csarnokába 2009-ben iktatták be. (Egy évvel később tagja lett a Volleyball Hall of Fame-nek Magyarország legeredményesebb röplabdaedzője, dr. Kotsis Attiláné is.)

Azok a Vas megyei röplabdabarátok, akik szemtanúi lehetettek a nemzetközi röplabda Savaria-kupák aranykorának, megtapasztalhatták, milyen az, amikor üvölt a Medve. Nemegyszer zengett a művelődési és sportház, amikor Karpol, a Szovjetunió válogatottjának szövetségi kapitánya időt kért, de láttunk olyat is, hogy pofon csattant, amikor nem volt elégedett valamelyik játékosával.