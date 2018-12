Győzedelmes hajrá

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság idei utolsó, 13. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a Szeged vendégeként nyolc ponttal nyert.

A feldobást követően a szombathelyiek hozták el a labdát, majd Reddic két gyors kosarával 4-0-ra elhúztak. A folytatásban sem lassítottak a vendégek, Reddic elemében volt, a Falco pedig hamar tekintélyes, hat-nyolc pontos előnyre tett szert. Aztán elég volt pár hiba, hogy Sulovic vezérletével felzárkózzanak a szegediek (6. perc: 9-14). Sőt, a hazaiak egyre közelebb kerültek a vendégekhez és ki is egyenlítettek. A sárga-feketék képtelenek voltak tartani Sulovicot, ráadásul Norfleet már az első negyedben összeszedett három faultot. A második negyed elején támadásban mindkét palánk alatt sokat hibáztak a csapatok. Aztán a szegediek kapták el hamarabb a fonalat, és állandósult az öt-hat pontos hazai előny. Bellot-Green is felzárkózott ponterősségben Sulovic mellé, míg a vasiaknál Reddic mellett Norfleet vitte a prímet. Aztán Reddic labdát csent, majd zsákolt a 17. percben kiegyenlített a Falco (37-37).

A vasiak megrázták magukat és a nagyszünetre négy pontos vezetéssel fordultak (41-45). A harmadik negyedben 8-0-s rohamot produkált a Szeged, így átvette a vezetést (49-45). Továbbra is Reddic és Norfleet tartotta meccsben a Falcót, a két amerikai az addig szerzett vasi 50 pontból 32-őt vállalt. Az utolsó negyed 65-57-es hazai vezetésről indult. A Falco óriási rohamot indított, Reddic dupláival és Curry tripláival kiegyenlített (73-73). Sőt, hamarosan, a 37. percben a vezetést is átvették a sárga-feketék, akik már nem is engedték ki kezükből a mérkőzést. A szombathelyiek az első három negyed döcögős játéka után az utolsóban megtáltosodtak és értékes győzelmet arattak.

További eredmények: Debrecen–Pécs 74-58, Sopron–Alba 70-80, Jászberény–Kaposvár 91-70, Paks–Kecskemét 81-75, TF–Szolnok 72-86.

jegyzőkönyv

Naturtex-SZTE-Szedeák–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 77-85 (23-21, 18-24, 25-12, 11-28).

Szeged, 700 néző, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Győrffy P., Pozsonyi L., Balogh Gy.

Szeged: Boltic 7, Vágvölgyi 2, BELLOT-GREEN 26/15, Juhos 13, SULOVIC 25. Csere: Ponjavic –, Révész 4, Kerpel-Fronius –. Edző: Andelko Mandic.

Falco: REDDIC 32, NORFLEET 18/6, Pustahvar 3, Váradi 3, Bíró –. Csere: Curry 13/9, Balmazovic 12, Tóth N. 4, Hódi –. Edző: Gasper Okorn.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4-11, 13. perc: 23-23, 15. perc: 33-25, 24. perc: 56-45, 28. perc: 62-52, 32. perc: 66-59, 35. perc: 73-66, 39. perc: 75-77.

Kipontozódott: Boltic (36.).

