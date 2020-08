Halász lett július legjobbja

A Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője, Halász Bence lett július legjobbja az Európai Atlétikai Szövetségnél (EAA).

Hétfőn lezárult a szavazás, az Európai Atlétikai Szövetség kedden bejelentette, hogy a szurkolók által a közösségi oldalakon leadott voksok alapján július legjobb európai férfiatlétája Halász Bence lett. A 23 éves vb- és Eb-bronzérmes kalapácsvető azzal került be a négy férfijelölt közé, hogy júliusban három versenyen is 78 méternél nagyobbat dobott. Bence a svéd rúdugró Armand Duplantist és két brit atlétát, az 1500-as Josh Kerrt, valamint a 110 m gátas Andrew Pozzyt előzte be. A nőknél a szlovén akadályfutó, Marusa Mismas lett a hónap legjobbja.

– Már többször is bekerültem a jelöltek közé, de most először sikerült nyernem. Nagyon örülök neki, és köszönöm szépen mindenkinek, aki rám szavazott – kommentálta a hírt Halász Bence. – Nagyon remélem, hogy nem ez az utolsó ilyen címem és azt is, hogy nem a július lesz az idei legjobb hónapom.

Ezzel arra utalt, hogy augusztus 4-én az országos bajnokságon 80 méter közelébe jutott, a 79,88 méterrel második helyen áll az idei toplistán.