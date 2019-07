Halász megvédte címét – Hárman vívtak nagy csatát az dobogó másik két fokáért

A papírformának megfelelően Halász Bence nyerte a 124. atlétikai országos bajnokság férfi kalapácsvető-versenyét. Az olimpiai bajnok Pars Krisztián nem indult el a hazai viadalon.

Az atlétikai ob férfi kalapácsvető számára eredetileg húszan neveztek – és vasárnap mindannyian meg is kezdték a versenyt. Mint ismert, a vihar miatt még az első sorozatot sem tudták befejezni az MTK pályáján. Az elmaradt versenyszámok képviselői közül a női távol- és férfi hármasugrók, valamint a férfi súlylökők kedden, az Iharos pályán találkoztak újra, a férfi kalapácsvetők között viszont szerdán, Szombathelyen dőltek el a helyezések. A Sugár úti Atlétikai Centrumban azonban már csak 16-an álltak dobókörbe, közülük hét volt a szombathelyi.

A legnevesebb hiányzó Pars Krisztián volt, aki másfél éves eltiltásának július 13-ai lejárta után az ob-n tervezte a visszatérést. A Szombathelyi Dobó SE olimpiai bajnok, kétszeres világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok kalapácsvetője vasárnap még dobókörbe lépett, le is dobta az első kísérletét, ami érvénytelen lett. Edzője, Németh Zsolt számára is meglepetés volt a magyar szövetségből kedden kapott hír, hogy Pars nem indul a hazai rendezésű versenyen – pedig az aznapi edzésen még minden rendben lévőnek tűnt. „Mindenféle egyeztetés nélkül, maga döntött úgy Krisztián, hogy nem indul” – ennyi kommentárt fűzött versenyzője elhatározásához az edzője.

Az idei világranglistán 78,27-dal ötödik, az ob-n toronymagasan esélyes Halász Bence alaposan ráijesztett a nézőkre, hiszen az első két kísérlete érvénytelen lett. A harmadikban aztán rendezte a sorait, egy nagyon laza, biztonsági, 72,59 méteres dobással bebiztosította a folytatást és rögtön az élre is állt – az addig 72,24-dal vezető Hudi Ákost szorította hátrébb. Az utolsó három sorozatra a szabályok szerint már csak nyolcan maradtak, a négy dobogóra esélyes versenyző dobott csak 70 méternél nagyobbat. Halász Bence negyedikre nekidurálta magát, 75,63-dal ellépett a többiektől.

Ez volt a legnagyobb dobása, de még ötödikre is 75 fölé szállt a kalapácsa. A második helyen álló Hudit az ötödik sorozatban ketten is leszorították a dobogós helyről, a szintén Dobó SE-s Rába Dániel 72,42-ot, az ARAK-os Pásztor Bence 73,64-ot ért el. Az utolsó körben még Rába és Hudi is indított egy nagy rohamot: előbbi három centivel lemaradva az ezüstről 73,61-dal ért a dobogó harmadik fokára, és cseppet sem mellesleg másfél méterrel javította meg eddigi legjobbját. Hudi is 73 fölé küldte a kalapácsot, de a 73,36 – ami négy centivel kisebb, mint idei legjobbja – ezúttal nem ért érmet.

– Nagyon éreztem annak a két hétnek a hiányát, amit sérülés miatt ki kellett hagynom, csak a múlt hét közepétől tudok újra dobni. De annak nagyon örülök, hogy sikerült megnyernem a bajnokságot, két dobást össze tudtam hozni, ami elfogadható volt. Most vissza fogunk állni az edzésekbe, utána remélem, hogy visszajön a régi forma – mondta a verseny után Halász Bence.

– Szenzációs verseny volt, az elején még nagyon izgultam. Igaz, később sem nyugodtam meg, de utolsóra összejött az a nagy dobás, amire már olyan rég óta vártam. Ezzel az U23-as Eb-n bronzérmes lehettem volna. De annak is nagyon örülök, hogy most sikerült az egyéni csúcs, amit még idén szeretnék tovább javítani – értékelt a 21 éves Rába Dániel, aki másodszor tudott felnőtt Eb-n érmet szerezni.

Férfi kalapácsvetés. A dobogósok és a vasi pontszerzők. 1. Halász Bence (Dobó SE) 75,63 méter (edzői: Németh László és Németh Zsolt), 2. Pásztor Bence (ARAK) 73,64, 3. Rába Dániel (Dobó SE) 73,61 egyéni csúcs, 4. Hudi Ákos (Dobó SE) 73,36, 5. Varga Balázs (Dobó SE) 68,19, 7. Varga Donát (Dobó SE) 66,93, 10. Mester László (Haladás VSE) 60,23.