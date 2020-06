HVSE-szőnyegen a válogatott

Hétfőn kéthetes edzőtábort kezdett meg Szombathelyen a magyar férfi szabadfogású birkózó-válogatott bő kerete.

Kétszeresen is nehéz időszak után próbálja újrarendezni sorait a Dvorák László szövetségi kapitány vezette magyar férfi szabadfogású válogatott. A hosszúra nyúlt, birkózásmentes karanténos időszak után alighogy nekiláttak a közös munkának május 25-én, június 4-én egy szabadtéri edzés közben elhunyt a 23. évében járó U23-as Eb-ezüstérmes Tóth Bendegúz.

– Nagyon mély nyomott hagyott bennünk a tragikus eset – idézte fel Dvorák László. – Sokkoló volt, ami edzés közben történt Bendével, aki nemcsak jó birkózó, de jó csapatember is volt, szerette mindenki. Még azon a héten kezdtünk volna Bócsán egy edzőtábort, ahonnan jöttünk volna ide, Szombathelyre. A bócsai tábort lefújtuk. Volt nálunk pszichológus, csoportterápián is részt vettünk, van, akinek még mindig szüksége van segítségre, hogy fel tudja dolgozni. Engem is nagyon-nagyon megviselt. Most találkozunk újra. Elfelejteni sohasem fogjuk, de az élet megy tovább, tenni kell a dolgunkat. Reméljük, plusz erőt ad nekik, hogy Bendéért is küzdeni fognak.

A Haladás VSE impozáns, minden igényt kielégítő birkózótermének három szőnyegét mintegy kéttucatnyian töltötték meg hétfőn délelőtt. Feltűnő volt, hogy a legtöbbjük nagyon fiatal. Persze itt vannak közöttük a helyi Veréb-műhely több világversenyes érmet nyert büszkeségei, Ligeti Dániel és ifj. Veréb István is.

– Ők a csapat doyenjei – mondta a kétszeres Eb-ezüstérmes, vb-negyedik, háromszoros olimpikon Dvorák László, aki maga is Vas megyei. Kőszegről indult, birkózott a Haladásban is annak idején, de nagy sikereit már a fővárosban érte el. Kőszegre rendszeresen hazajár, hiszen ott élnek a szülei. – Bővített kerettel jöttünk; sok junior-, illetve kadetkorú srác van közöttük, nekik egyelőre még nem szerveződnek korosztályos táborok. Nekem az utánpótlás istápolása is a feladataim közé tartozik. Azt mondtuk, hogy aki tehetséges és olyan a munkája, az jöjjön a nagy csapathoz. Ilyen például a Haladásból Gellén Milán és Nemes Bálint is. Örülök, hogy itt vannak, és úgy látom, a fiatalok is örülnek a lehetőségnek.

– A felkészülés elején járunk – tért át a szakmai programra a szövetségi kapitány, aki Bánkuti Zsolttal és Gulevszki Konstatninnel alkotja a stábot –, ez inkább ráhangolódás a munkára, még nincsenek nagy terhelésű edzések. A sportspecifikus dolgokat szeretnénk újra feleleveníteni, merthogy az elmúlt időszakban a kontakt küzdősportokban, így a birkózásban sem lehetett ilyesmiket csinálni. Most az az első számú feladat, hogy újra megérezzük a mozgásokat. Délelőttönként a szőnyegen gyakorlunk, délután heti három alkalommal erőnléti edzések lesznek az időjárástól függően szabadtéren, valószínűleg a Csónakázó-tó környékén. A múlt héten bejelentették, hogy van esélye annak, hogy még az idén, az év végén világbajnokságot rendezzenek. Reméljük, tényleg lesz, és arra már jó formában leszünk.

A Haladás két felnőttválogatottját sem csapta még meg a világversenyek szele, miután elhalasztották az olimpiai kvalifikációs versenyeket és a tokiói játékokat is. A nehézsúlyú Ligeti Dániel edz, dolgozik, de közben egy kisebb műtéti beavatkozásra vár.

– Várom, hogy értesítsenek az artroszkópos beavatkozás időpontjáról. Egy kis „szabad testet” kell eltávolítani a bal bokámból. Nem olyan nagy a probléma, tudok is vele dolgozni, de most még, hogy nincsenek versenyek, van erre is idő, csak egy-két hetet kell utána kihagyni – mondta Ligeti Dani. – Amúgy úgy érzem, rendben vagyok, sikerült szinten tartanom magam az elmúlt hónapokban, minden mérés ezt igazolja. Csak a birkózással vagyok egy kicsit lemaradva, hiszen most nem voltak nemzetközi edzőtáborok.

Ifj. Veréb István teljes erőbedobással edz, úgy tűnik, túljutott a nyakproblémáján, ami miatt év elejétől sérült volt.

– Rendbe jött a nyakam. Van két sérvem, de abszolút karbantartható, nagyon jó gyógytornászom van, hallgatok is a tanácsára. Amióta újra elkezdtük a felkészülést, semmi probléma nem volt. Nyilván nem vagyok olyan állapotban még, mintha egy rendes felkészülés közepén lennénk. A családom és magam miatt be is tartottam a korlátozásokat, nem jártam konditerembe, csak az otthoni lehetőségeket, használtam ki, futottam, bringáztam, erősítettem. Már most sokkal jobb állapotban érzem magam, mint három hete, amikor kezdtük. Talán már októberben lesz valamilyen verseny, az már lehet egy rövidtávú cél. Én most örülök is, hogy nem kell kapkodva felkészülni. Van időnk, nem sietünk sehova. Jó dolog, hogy újra tudunk edzeni. A külföldi edzőtábor nekem még most nem is hiányzik, előbb még magasabb szintre kell jutni itthon. Remélem, csak rémhír marad, hogy újabb hullámai várhatók a járványnak, bízom abban, hogy ősszel már utazhatunk is.