Idegenben volt igazán otthon Józsa Gábor

A Balogunyom TK játékosa, Józsa Gábor ütötte a legjobb idegenbeli faátlagot a 2019/20-as, félbeszakadt, NB I-es bajnokságban.

A koronavírus-járvány miatt öt fordulóval a bajnokság befejezése előtt törölt NB I-es tekebajnokság nyugati csoportját a Balogunyom TK vezette. Ráadásul rutinos játékosa, Józsa Gábor ütötte a legjobb idegenbeli átlagot 602,5 fával. Ez az eredmény nemcsak a nyugati, hanem a keleti régióban is párját ritkítja, utóbbinál az első helyezett BKV Előrében versenyző Kiss Attila 601 fás átlaggal büszkélkedhet. Azaz, Józsa az NB I. legjobb idegenbeli teljesítményt nyújtó játékosa volt. Az 54 éves Józsa közel 30 éve, Egyházasrádócon kezdett el versenyszerűen tekézni, aztán Jákon, a körmendi Kovács SE-ben szerepelt, nyolc éve szerződött az akkor NB III-as Balogunyomba.

– Habár a bajnokság törlésekor mi álltunk az első helyen, előre nem jelenthettük volna ki, hogy biztosan mienk lesz az aranyérem – mondta Józsa.

– Tehát jó döntést hozott a szövetség, amikor félbeszakította a bajnokságot úgy, hogy nem hirdetett bajnokot és kiesőket. Ami a szezonunkat illeti, jól kezdtük, de aztán valamiért – ránk jellemző módon – visszaestünk. Mire kezdtünk volna kiegyenesedni, törölték a bajnokságot. Összességében elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel, nekem sem ment rosszul a teke. Hogy miért voltam jobb idegenben, mint otthon? Hazai pályánk, a VAOSZ meglehetősen nehéz terep, idegenben jobban dőlnek a bábuk. Másrészt, mivel tudom, hogy ellenfeleinknek nemcsak nehéz, hanem szokatlan is a VAOSZ, tudat alatt olykor kicsit lazábban álltam a meccsekhez, mondván, rutinból is lehozom, amit kell. Habár a korábbi évet a Szuperligában töltöttük, a legtöbb NB I-es pályát jól ismertem, valamennyin játszottam már, így egyik sem volt idegen számomra. Ez is az oka, hogy vendégségben jól ment a tekézés. A legjobban Oroszlányban játszottam, ahol 628 fát ütöttem – fontos győzelmet arattunk. Általában az utolsó párban szerepelek, de játszottam már az első és a második sorban is. Több klubban tekéztem korábban, mindenhol jól éreztem magam, de olyan összetartó, remek közösség, mint nálunk, a klubban van, talán az országban sincs. Ez a sikerünk egyik kulcsa. Remélem, hogy jövőre már visszajutunk a Szuperligába. Aki egyszer is játszott ott, beleszagolt az ottani küzdelmekbe, az mindig visszavágyik. Nem vagyok már fiatal, de amíg a térdem bírja, addig szeretnék tekézni – imádom ezt a sportágat.