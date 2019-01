25 esztendős a Szombathelyi AK–Sportiskola együttese

A napokban ünnepelte 25 éves fennállását a Szombathelyi Asztalitenisz Kör. Az egyesület a negyedszázad alatt sok tehetséget kinevelt.

A Szombathelyi Asztalitenisz Kör–Sportiskola (SZAK) 1994. január 4-én alakult, és az azóta eltelt 25 évben számos kiváló sportolót nevelt ki, közülük többen is az utánpótlás-válogatottságig jutottak, s akad, aki jelenleg is külföldön játszik. Huszonöt esztendő nagy idő, s abban, hogy a klub még létezik, óriási szerepe van az alapítónak, Szarka Tibornak, aki egyébként a klub irányítása mellett máig játszik, tíz éve osztrák alacsonyabb osztályú együttesekben szerepel.

– Még 1993-ban, az éppen megszűnő Sabaria elnöke, Baranyai Miklós keresett meg, hogy mentsük meg Szombathelyen a női asztaliteniszt, hozzak létre egy klubot, vegyem át az akkor az NB I/B-ben szereplő női együttest – mondta Szarka Tibor, a SZAK-Sportiskola elnöke, edzője, mindenese. – Így 1994. január 4-én megalakítottam a Szombathelyi Asztalitenisz Klubot, amelyet a Sabaria korábbi női együttesének tagjai és néhány utánpótláskorú játékos alkotott. Egy évvel később megszűnt a Latex is, onnan pedig az NB I/B-s férficsapatot vettük át. Noha 11 éves korom, 1975 óta asztaliteniszezem, a vezetői feladatokat nekem is tanulnom kellett. Az azóta eltelt 25 évben több száz asztaliteniszező fordult meg nálunk, néhányukra különösen büszkék lehetünk. Fixl Balázs meghatározó játékosunk volt, jelenleg az osztrák másodosztály ranglistavezetője.

Az erdélyi származású Vajda Attila hazai és nemzetközi versenyeken remekül szerepelt, később aztán külföldre költözött. Itt van viszont Németh Dávid, aki annak idején az Építőkben kezdett, onnan került a Latexbe, majd a KSI-be, végül hozzánk. Évekig szerepelt az Extraligában is, jelenleg együttesünk meghatározó játékosa. Csapatként is számos sikert értünk el, 1996 és 2006 között folyamatosan az Extraligában szerepeltünk, 2006-ban volt a csúcs, amikor bronzérmesek lettünk. Az akkori csapatot Vajda Attila, Németh Dávid, Pálosi Balázs és György Szilárd alkotta. Tíz év szünet után 2015-től újra indítottunk női csapatot. 2018 januárjáig működött, ám az emberhiány miatt végül meg kellett szüntetünk. Mindenképpen meg kell említeni vezetőedzőnket, Vaida Florint, aki 1999-ben, Erdélyből érkezett hozzánk, emberileg és szakmailag is kevés ilyen tréner van hazánkban.

Nélküle nem tartanánk ott, ahol. Jelenleg rajta kívül ifjabb Szarka Tibor, Szarka Zsolt és jómagam vezetem az edzéseket. Harminc-negyven igazolt asztaliteniszezőnk van, a fele rendszeresen jár edzésre. Molnár Lizát külön is kiemelném, óriási tehetség. Bízom abban, hogy az idén elkészülő csarnokban még több gyerek tud majd asztaliteniszezni. Gyakran hívnak szülők, hogy gyermekeiket elhoznák pingpongozni, de helyhiány miatt egyelőre csak a legügyesebbeket tudjuk

fogadni.

Jelenleg három általános iskolával – a Gotharddal, a Bercsényivel és a Vácival van megállapodásunk, heti egy alkalommal testnevelésórán asztaliteniszeznek a gyerekek. Vannak ügyes srácok, lányok, de hogy kikből lesz jó játékos, az csak később derül ki. Már 19 éve, 2000 óta a Sportiskolával közösen képezzük az utánpótlást, azóta SZAK-Sportiskola néven szerepelünk a versenyeken. Meggyőződésem, hogy akkor lehet életben tartani egy klubot, ha van egy olyan fanatikus, mint itt én, és folyamatos az utánpótlás. Csakúgy, mint az alapításkor, azóta sem változott az ars poeticánk: elsősorban a saját nevelésű játékosokra építünk, a jelenleg az NB I-ben szereplő együttesünkben is csak helyiek játszanak.