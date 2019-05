Jó formában van a Szombathelyi Egyetemi SE B33-as női kosárcsapata

Az első után a harmadik selejtezőtornát is megnyerte a SZoESE B33-as női kosárlabdacsapata.

A harmadik selejtezőtornát rendezték a napokban az amatőr NB I-es női csapatoknak kiírt B33-as bajnokságban. A SZoESE az első tornát megnyerte, a másodikat harmadikként zárta, a harmadikon ismét a legjobbnak bizonyult.

– A jó eredményeinknek köszönhetően már most, a negyedik, utolsó selejtezőtorna eredményeitől függetlenül bejutottunk az országos döntőbe – árulta el Szabó László, a SZoESE trénere. – A szervezők arra kértek minket, hogy a magyar női B33-as válogatott ismét a mi csoportunkban edződhessen. Igent mondtunk, igyekeztünk méltó ellenfelei lenni a nemzeti csapatnak. A válogatott csak gyakorol a selejtezőtornákon, az eredménye nem számít be a bajnokságba. Nagyon jó kosárlabdával rukkoltak elő a lányok, simán nyertük a harmadik tornát, egyetlen szorosabb meccsünk volt csak. Kitűztünk magunk elé egy célt: a most hétvégén esedékes tornán szorosabb eredményt szeretnénk elérni a válogatott ellen. A nemzeti csapat nagyon gyors, fizikális kosárlabdát játszik, nem szívesen lépnek ellene pályára az amatőr csapatok, mi vállaljuk a kihívást.