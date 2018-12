Jól teljesítettek a vasi tekések

Az NB I-es férfi­teke-bajnokság vasi csapatai közül a Nagymizdó szerepelt ősszel a legjobban.

Jól szerepeltek megyénk tekecsapatai a férfi NB I Nyugati csoportjának őszi szezonjában. Tizenegy forduló után a 12 együttes közül a TOPIDO Nagymizdó (18 pont) a dobogó harmadik fokáról várja a tavaszi folytatást, a Csákánydoroszló (13) a negyedik, míg az újonc Halogy SE (10) a hatodik helyen áll.

– Kicsit tartottunk a bajnokságtól, hiszen egy új pálya, a VAOSZ lett az otthonunk – mondta Tompa István, a Nagymizdó szakosztályvezetője. – Attól féltünk, időbe telik, mire megszokjuk. Ezért előzetesen az őszre a középmezőnyt tűztük ki célul. A bajnokság előtt egy hónapot gyakoroltunk a pályán, s szerencsére ennyi idő elég is volt ahhoz, hogy belakjuk. Hogy mennyire hazai pályánk volt, bizonyítja, ősszel valamennyi mérkőzésünket megnyertük Szombathelyen. S mivel idegenben is arattunk egy-két szép győzelmet, maximálisan elégedettek vagyunk az őszi szerepléssel. Ha egy meccset kellene kiemelnem, akkor az utolsó, Oroszlány elleni találkozót mondanám, amelyen 5-3-ra nyertünk. Fontos siker volt, hiszen egy nagy riválist vertünk meg.

Valamennyi játékosunkkal elégedett vagyok, külön kiemelném Simon Lászlót, aki egyúttal a legeredményesebb tekézőnk is volt. Ami a folytatást illeti, elégedettek vagyunk harmadik helyünkkel, a bajnokság végén szeretnénk dobogón végezni – az igazi az lenne, ha még egy helyet előrelépnénk. Ennél merészebb céljaink nem lehetnek, az anyagi és egyéb körülményeink magasabb osztályt nem tesznek lehetővé.

– Nem úgy sikerült az őszi szezon, ahogy elterveztük, ennél jobb szereplést reméltünk – mondta Musits József, a Csákánydoroszló vezetőedzője. – A gyengébb teljesítménybe belejátszott, hogy néhányan sérülés, néhányan pedig munkahelyi elfoglaltság miatt hiányoztak. Meixner László és László András előbbi, Pungor Géza és a nyáron igazolt Mimon Péter pedig utóbbi miatt hagyott ki mérkőzéseket. Sőt, Mimon külföldi munkája miatt egy meccsen sem tudott játszani, tavasszal vélhetően már számíthatunk rá. Eddig valamiért nem feküdt nekünk annyira a hazai pályánk, a szentgotthárdi, szerencsére idén ezzel nem volt gond, jól ment a játék. Viszont az idegenbeli győzelmek maradtak el, a fontos mérkőzéseket nem sikerült megnyernünk. Egyénileg Pungor Géza és Horváth Roland teljesítményét emelném ki. Tavasszal szeretnénk feljebb lépni a bajnoki tabellán, ha sérültjeink felépülnek, erre van is esély.

– Újonccsapat létünkre várakozáson felül teljesítettünk – mondta Németh László, a Halogy játékosa, edzője. – Igaz, a rajt előtt azt mondtam: ha azt nyújtjuk, amire képesek vagyunk, nem elérhetetlen az első hat hely valamelyike. Fontos győzelmeket arattunk, idegenben vertük két zalai riválisunkat, a Zalaszentgrótot és a Laufot, és a Csákánydoroszlótól is pontot raboltunk. A csákányiak ellen nekünk állt a zászló, nyerhettünk is volna. A listavezető Köfémtől ugyan kikaptunk, de abból a meccsből is lehetett tanulni. Jómagam 27 éve tekézem, de ilyen összeszedett gárdát, mint a fehérvári, nem láttam. Az ősz alapján csapatunkból egyénileg Horváth Attila és Dévai Balázs teljesítményét emelném ki, de a többiek is megtették a magukét. Nem dőlhetünk hátra, de úgy megyünk ki a pályára, mint eddig: minden meccsen nyerni akarunk. Elsődleges cél a bennmaradás, a 4–7. hely valamelyike pedig már siker lenne. A bajnokság január 19-én folytatódik.

