Kaposváron lép pályára a Falco

Az NB I-es kosárlabda-bajnokság 16. fordulójában a Falco-Vulcano energia KC Szombathely a Kaposvár vendégeként lép pályára szombaton 18 órakor.

A Falco felemás időszakot tudhat maga mögött, hiszen a Bajnokok ligájában zsinórban két vereséget tudhat maga mögött – szerdán Bonnban kapott ki -, az NB I-ben viszont minden gond nélkül menetel, éllovasként várja a meccset.

A Kaposvár nehéz szezont fut, mindössze 12. a tabellán (6 győzelem/9 vereség). A gyengébb eredmények miatt edzőt is váltott a klub, az új esztendőben már a férfi válogatott szövetségi kapitánya, Sztojan Ivkovics irányítja a szakmai munkát aki Fekete Ádám helyére ült le a kispadon. A formálódó Ivkovics-csapat az év elején hazai pályán kikapott a Debrecentől (92-94), a Zalaegerszeg vendégeként viszont begyűjtötte a győzelmet (102-113).

Októberben a Falco nagy csatában, 81-74-re gyűrte le a vendég Kaposvárt. Azt a Kaposvárt, amely rendre szoros meccseket játszik, és kis szerencsével talán állhatna előkelőbb helyen is a rangsorban. A Falco egyébként csütörtökön késő délután ért haza Németországból. A szakmai stáb két edzést vezényelt pénteken, egy átmozgató foglalkozást pedig szombaton délután – vagyis sok idő nem volt ráhangolódni a kaposvári erőfelmérőre.

-Bonnban vereséget szenvedtünk, rosszul játszottunk, de egy olyan csapa életében, amely sorozatban játssza a meccseit, néha becsúszhat egy, egy gyengébb teljesítmény – mondta Gasper Okorn, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely mestere. – Szerdán este kikaptunk, de nincs túl sok időnk ezen rágódni, majd átbeszéljük, hasznosítjuk a tapasztalatokat, ugyanis sűrű a menetrendünk, várnak ránk az újabb feladatok. A rendelkezésünkre álló rövid idő alatt megpróbáltunk becsülettel felkészülni a Kaposvárra. Kemény, szervezett kosárlabdát, csapatjátékot várok el a fiúktól. Nem kosarazhatunk fejetlenül, bizony komolyan kell vennünk ellenfelünket. A Kaposvár ugyanis rendre remek támadójátékkal rukkol elő, ha hagyják eljuthat akár a 100 pont közeléig is. Ennek megfelelően észnél kell lennünk, ügyelnünk kell a védekezésre. Több játékosom is kisebb, nagyobb sérüléssel bajlódik, de úgy tűnik, hogy teljes kerettel lépünk pályára. Számunkra minden mérkőzés fontos, mindegyiket meg akarjuk nyerni, Kaposvárról is győztesen akarunk hazatérni!