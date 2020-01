Két korábbi Haladás-játékos is külföldi bajnokságban folytatja pályafutását

Mindkét labdarúgó Szombathelyről az Újpest együtteséhez igazolt, ám egyiküknek sem jött be a váltás.

A téli felkészülés kezdete előtt az Újpest hivatalos oldalán számolt be róla, hogy három játékosuktól is megválnak. Köztük ketten a Szombathelyi Haladástól érkeztek a fővárosi lila-fehérekhez, de úgy tűnik egyiküknek sem jött be ez az átigazolás. Érdekes, hogy a Haladásnál évekig mindketten alapembernek számítottak.

Kovács Lóránt 2019 februárjában, három év után távozott Szombathelyről, de sem a tavalyi, sem pedig az idei szezonban nem számított alapembernek Újpesten. Az erdélyi születésű középpályás azonnal megtalálta következő csapatát, a román élvonalban érdekelt, Sepsi OSK együttesénél folytatja pályafutását. Már el is kezdte a felkészülést az erdélyi klubnál.

A másik távozó Mészáros Karol, aki két évet játszott a Haladás színeiben, mielőtt 2019 nyarán a fővárosi lila-fehérekhez szerződött. A bajnokság 2019/2020-as kiírásában mindössze háromszor lépett pályára az Újpest csapatában, akkor is csereként, a Magyar Kupában pedig egyszer szerepelt. Ugyan nem olyan gyorsan, mint korábbi csapattársa, de a 26 éves szélső is viszonylag hamar megtalálta új állomáshelyét. Csakúgy, mint Kovács Lóránt, ő is külföldi bajnokságban folytatja.

A Nemzeti Sport számolt be róla, hogy Mészáros Karol szerződtetését a cseh élvonalban 8. helyen álló SK Dynamo Ceské Budejovice jelentette be.