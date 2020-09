Kezdődik a Szuperliga

Az előző évi kettő helyett ismét három Vas megyei csapat szerepel a teke-csapatbajnokság legmagasabb osztályában, a Szuperligában – a Répcelaki SE és a Thermalpark-Szentgotthárdi VSE mellett az osztályozóról feljutott újonc, a Csákánydoroszlói TE is.

Szombaton a férfi teke Szuperligában is elrajtol a 2020/2021-es szezon. A Répcelak idegenbeli – zárt kapus – rangadóval kezd, a Ferencváros vendége lesz (14.00). A Szentgotthárd hazai pályán fogadja a 13-szoros bajnok, címvédő Szegedet (12.00). Míg a Csákánydoroszló Székesfehérvárra, a Köfémhez utazik (13.00).

A Répcelaki SE felkészülési mérkőzései, tornái azt mutatták, hogy bombaformában várja a csapat a bajnoki rajtot. Az edző Kiss Zsolt azonban óvatosságra int.

– Átalakult a csapatunk, az ötszörös világbajnok Kakuk Levente távozása után jócskán megfiatalodott, nem egészen 27 év az átlagéletkor. Harmincnégy éves a legidősebb játékosunk, Horváth Zoltán. Meglátjuk, hogy képesek lesznek-e fiúk hosszasan ezt a formát mutatni. Ha igen, akkor reális, hogy a legjobb ötben végezzünk. Mivel a jövő csapatát építjük, ezúttal nem kötelező elvárás az éremszerzés – mondta Kiss Zsolt, akivel eddig egy bajnoki ezüstöt és hat bronzot zsebeltek be a répcelakiak. – Sűrű a mezőny, hat csapat is jó eséllyel pályázhat a dobogós helyekre. A legfényesebbre a Szeged és a Zalaegerszeg a legesélyesebb, a bronzra rajtunk kívül a Szentgotthárd, az FTC és a Győr is. Nagyon jó a kollektíva, óriási az össz­hang a csapatunkban az új játékosokkal, Bíró Patrikkal és Tóth Áronnal is. Remélem, ennek a mérkőzéseken is lesz hozadéka. Nagyon várjuk már a rajtot.

Az előző, csonka szezont a hetedik helyen befejező Thermalpark-Szentgotthárdi VSE együttese nagyon optimistán vár(hat)ja az új idényt.

– Az eltervezett edzésmunkát jó edzéslátogatás mellett, nagyon jó hozzáállással elvégeztük, jól sikerültek az edzőmérkőzések is. Mindenki fejlődik, jó, egységes a csapat teljesítménye – sorolta Tróbert József, a klub elnöke, a gotthárdiak egyik edzője. – Az új játékosunk, Somodi Károly csapatba építése jól halad, látszik, hogy nagy erősítés lehet. Nagyon bő, 13 fős a játékoskeretünk, bízunk benne, hogy ezt a bajnokságot végigjátszhatjuk. A fiatal, feltörekvő csapatunkkal túl nagy célokat nem akarunk megfogalmazni, de az előző szezonbeli helyezésünknél mindenképpen szeretnénk előbbre lépni.

A Csákánydoroszlói TE tekecsapata 24 éves történetének legszebb időszaka ez, hiszen tízéves NB I-es tagság után a nyári osztályozón parádés teljesítménnyel sikerült kiharcolni a Szuperligába jutást.

– A felkészülésünk a tervek szerint alakult, az utolsó fellépésünkön, a Savaria Kupán már jó formát mutattak a játékosok – mondta Musits József, a csákányi csapat vezetője. – Eggyel bővült a létszámunk, most kilencfős a felnőtt játékoskeretünk. Néhány évnyi kihagyás után újra csatasorba állt Marton Gábor. Továbbra is a szentgotthárdi pályán játsszuk a hazai meccseinket. Az öt őszi hazai bajnokiból csak kettőt tudunk szombaton játszani, három vasárnap lesz. Újoncként természetesen szeretnénk megőrizni a szuperligás tagságot. De akkor is elégedett lennék, ha olyan teljesítményt nyújtanánk, mint amire képesek vagyunk, mint amilyet az osztályozón is mutattunk. Akkor is elmondhatnánk, hogy megtettük a magunkét.