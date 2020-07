Kihívásban a legjobb – Halász Tímea nyerte az MDSZ Game Time-sorozatát

Halász Tímea, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulója nyerte a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ)Game Time elnevezésű kihívássorozatát.

Miután eldőlt, hogy a koronavírus-járvány miatt márciusban félbeszakított diákolimpiai versenysorozatot már nem lehet folytatni, a Magyar Diáksport Szövetség május 11-én útjára indította a Diákolimpia Game Time programját, amellyel a felső tagozatosokat igyekezett mozgásra ösztönözni a karantén idején.

Az öthetes program során nyolc sportágban (asztalitenisz, atlétika, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, torna, multisport) összesen 72 otthon is teljesíthető – könnyű, közepes, illetve nehéz fokozatú – kihívást lehetett teljesíteni, amelyeket videón keresztül neves sportolók mutattak be. És a sorozat hivatalos oldalára feltöltött videókkal lehetett igazolni a feladatok teljesítését is. A játék lezárult, a pontszámok alapján kialakultak a rangsorok az egyes sportágakban, de összetettben is. Utóbbiban a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 6. b osztályos tanulója, Halász Tímea végzett az élen.

– A Facebookon láttam, hogy elindult ez a játék. Azért jelentkeztem rá, mert már nagyon hiányzott a versenyzés – mondta Timi, aki bár egyesületben is sportol, az SZKKA-ban kézilabdázik, a Zrínyiben nem sport-, hanem hagyományos osztályba jár. Az iskola színeiben a kézilabda mellett atlétikában is szokott versenyezni, de testnevelői, Ékes Erika és Gerlachfalvy Csilla szerint példaértékűen dolgozik a testnevelési órákon is.

– Amikor elkezdtem a játékot, csak a kézilabda-feladatok érdekeltek, aztán az atlétika is. Eleinte nem is gondoltam arra, hogy mindent kipróbáljak. De ahogy nézegettem a többi sportágbeli kihívásokat, úgy éreztem, képes vagyok azokat is teljesíteni. Persze győzelemről nem is álmodtam, csak csináltam a feladatokat szépen sorban. Az utolsó előtti, a negyedik héten láttunk először ranglistát, akkor a negyedik helyen álltam.

Ott fordult meg a fejemben először, hogy ha nem adom fel, akár első is lehetek. Másnap már a harmadik, két nap múlva a második helyen álltam, utána pedig már végig az elsőn. A két utolsó feladattal sokat szenvedtem. Az egyikben egy asztalon két labdával kellett pingpongozni, mindkettőt folyamatosan játékban kellett tartani 20 másodpercig hiba nélkül, a falról kellett visszapattanniuk az asztalra, az asztalon és az ütőn is mindig csak egyszer pattanhattak. Az első napokban még két másodpercig sem ment… A legutolsó kihívás a labdarúgás volt; 15 fejelés alatt egy téli sapkát kétszer le és kétszer fel kellett venni, a labda csak a fejemhez érhetett. Soha nem fociztam korábban, először azt sem tudtam, hogy a labdának hol kellene a fejemhez érnie.

Az segített át a holtpontokon, hogy nem adtam fel, a reménytelennek tűnő feladatokat is gyakoroltam, és szép lassan mindenben fejlődtem. A legnagyobb kihívásnak a fejelést éreztem, ott a fejlődés is sokkal lassabb volt, ráadásul a szabadban kellett csinálnom, mert a lakásban mindig hozzáért a labda valamihez, és az nem volt megengedett. Sokszor az időjárás, erős szél és eső is nehezítette a dolgomat.

Timi mindhárom nehézségi fokozatú kihívással megbirkózott.

– Az egy pontot érőket mindig sikerült gyorsan megcsinálnom, a kétpontosak már bonyolultabbak voltak. A hárompontosokért viszont nagyon meg kellett dolgozni. Kézilabdában persze az sem okozott gondot, de például multisportban három labdával kellett zsonglőrködni öt másodpercig. Az öt másodperc nem hangzik soknak, de ki lehet próbálni, minden századmásodpercért keményen meg kell dolgozni. Erre én is nagyon sokat készültem, az internetről töltöttem le oktatóvideókat, mert fogalmam sem volt, hogy hogyan álljak neki.

Timi még azt is elárulta, hogy a feladatok elvégzését igazoló videókat édesanyja, Rosta Krisztina készítette és töltötte fel. És persze végig biztatta a nehéz pillanatokban.

– Meglesz, közel jársz már, csak még egy kicsit kell kibírnod, mondta mindig. Igaza lett, kibírtam, és most nagyon boldog vagyok. Örülök, hogy kipróbáltam ezt a versenyt.

Úgy tűnik, a lányok voltak a legügyesebbek, legszorgalmasabbak, legkitartóbbak, hi­szen a Game Time összetett ranglistáján három lány végzett egyaránt 144 ponttal. A 670 pontszerző közül az első hely a szombathelyi Halász Tímeáé, a második a debreceni Kuszkó Laráé, a harmadik a szintén debreceni Bányai Nettáé lett. A legjobb 30-ban további három Vas megyei diák végzett. Gerencsér Lea Anna (Paragvári) a 19., Szakasics Péter (Kölcsey, Körmend) a 24., Szukics Dorina (Széchenyi, Nádasd) a 26. helyen zárt. A sportági ranglistákon hét vasi helyezett volt a top 10-ben. Halász Tímea asztaliteniszben és multisportban a negyedik, labdarúgásban és röplabdában a tizedik lett. Atlétikában Szakasics Pétert, kosárlabdában Kunecz Kornélt (Bolyai) a hatodik helyen jegyezték, míg Szukics Dorina multisportban a tizedik.