Király Gábor volt a meglepetésvendég a Szeged edzésén az Arena Savariában (Videóval)

View this post on Instagram

Meglátogattam a Szombathelyen edzőtáborozó MOL-Pick Szegedet, edzésük után a klasszis válogatott kapussal, Mikler Rolanddal is váltottam néhány szót. 🤾🏻‍♂️Goalkeepers among themselves. With Roland Mikler the star goalie of the EHF Champions League participant MOL-Pick Szeged Handball. They have a training camp in my hometown Szombathely. @miklerroland #miklerroland #handball #kézilabda #magyarvalogatott #kapus #szürkemackó #kiralygabor #kiralygabor1 #kiraly #k1raly #gaborkiraly #graypants #graypantsforpresent #jogginghose @pickhandball