Körmendi győzelem – A vasiak kilenc ponttal verték az Atomerőművet

A férfi kosárlabda-bajnokság 12. for­dulójában az Egis Körmend hullámzó teljesítménnyel nyert az Atomerőmű ellen.

A Körmendnél civilben ült a kispadon Kenyon McNeail, a próbajátékon lévő Xavier Thames viszont a kezdőben kapott helyet. Delas középtávolijával indult a találkozó, majd Ferencznek adott nagyszerű labdát a horvát center, a körmendi kapitány laza eleganciával megoldotta. Price hárompontosa után bepottyant Kovács Ákosé is, így fej-fej mellett haladtak a csapatok. Vezetett a Körmend, de tapadt az ASE. Jevtovic pontokkal szállt be a meccsbe, de Price megint nem hibázott távolról. Ruják hárompontosával négy pontra zárkózott a vendégegyüttes (20-16). A sokat vállaló Faustot Bradford szerelte szabálytalanul zsákolás közben, így büntetőkkel egy pontra felhozta magát az ASE, majd Ruják újabb triplájával a vezetést is átvette (23-25). Csorvási viszont tett róla, hogy a negyed végére újra a Körmendnél legyen az előny.

A második etap elején elkapta a fonalat a Körmend, a piros-feketéknél Hammonds volt a húzóember, és Csorvási is sikerrel forgatta Jevtovicot a palánk alatt. A négypontos előnyből hamar tizenegyet csinált a házigazda (36-25). Eilingsfeld zsákolása jelentette az első kosarat ebben a negyedben az ASE-nak, majd Trajkovski számára szokatlanabb pozícióból, a tripla­vonal mellől szerzett kosarat. Követte példáját Evans is, így újra közelebb ért ellenfeléhez a Paks. Hammonds továbbra is elemében volt, de Price sem volt bátortalan, elvállalta a triplavonaltól és most sem tévesztett célt.

Kialakult a legnagyobb különbség (51-37), a nagyszünetig csupán két pontot tudott faragni hátrányából a Paks. Ferencz hárompontossal nyitotta a második félidőt, de a másik oldalon Ruják is bedobta. Amit Delas nem akart elvállalni, azt bevállalta Hammonds. Az amerikai a közönség nagy ovációja közepette, magasra ugorva húzta a labdát a gyűrűbe. Faust lett a főszereplő, a paksi légiós alakítása a pályán kevésbé, azon túl viszont meglehetősen kihozta béketűréséből a drukkereket. A paksiak dolgát nehezítette, hogy a 27. percben szövegelésért kiállították Evanst. De Faust továbbra is elemében volt, ezúttal két hárompontossal és egy zsákolással hívta fel magára a figyelmet.

Az etap utolsó percében négy pontra zárkózott az ASE (72-68). A záró játékrészben a Körmend jobban koncentrált, a Paksnál kiesett a játékból a mezőny legjobbja, Faust is. A végjátékban is kitartott a hazaiak lendülete, és otthon tartották az igencsak fontos győzelmet.

