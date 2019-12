Korosztályos ob-ról hoztak érmeket a sportiskolás tornászok

A Szombathelyi Sportiskola tornászai csapatezüstöt és hat egyéni bajnoki érmet is hoztak az utánpótlás országos bajnokságról.

Az év utolsó hazai utánpótlás-­viadalán több száz tornászpalánta lépett a szerekhez – a gyermek kezdő és haladó, valamint a serdülő korosztályban. Ez volt a négyfordulós csapatbajnokság utolsó állomása; ez alkalommal hirdettek összesített eredményt csapatban, de egyéniben – minden korcsoportban versenybe szálltak a Szombathelyi Sportiskola tornászai is az érmekért, helyezésekért.

A gyermek kezdő korcsoportban – ahol mind a négy fordulóban előírt gyakorlatokat kellett bemutatni – a Kovács Regina (2010), Kocsis Kora (2009), Sztaracsek Csillag Rubina (2009) trió negyedik helyen végzett. Tavasztól őszig tartó kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően Kocsis Kora ugrásban bajnoki címet szerzett.

A szombathelyiek gyermek haladó csapata – Molnár Georgina (2009), Barcsánics Viola (2008), Rajnai Regina (2008) – ötödik lett (nekik tavasszal kötelező, ősszel szabadon választott gyakorlatokat kellett bemutatni). Egyénileg kiemelkedően szerepelt a hét éve tornászó Rajnai Regina, aki a négy forduló összesítése alapján megszerezte első összetett aranyérmét, de ugráson és felemás korláton is bajnok lett, míg talajon bronzérmet szerzett. Edzők: Csillag Tünde, Hüll Tamás.

A serdülő I. osztályban – ami az utánpótlás-válogatottság kapuja – tavasszal kötelező, ősszel szabadon választott gyakorlat a követelmény. A szombathelyi szakvezetők ebben az életkorban utóbbit tartják fontosnak, és ezt tükrözte tanítványaik szereplése is. A szabadon választott ob-n a Vöcsei Adél Zsófia, Németh Viola, Borbás Maja, Maráczi Fruzsina (mind 2007) kvartett csapatban

ezüstérmet szerzett. Edzőik: Vizer Erzsébet, Rácz Gábor, Csillag Tünde, Hüll Tamás, Rába Bálint. Egyéniben Maráczi Fruzsina ezüstöt, Borbás Maja negyedik helyet érdemelt ki összetettben.

– Nagy boldogság számunkra, hogy a szombathelyi utánpótlás ismét eredményes tudott lenni csapatszinten és egyéniben is. Köszönhetően annak, hogy a tíz éve nálunk dolgozó Hüll Tamás és a versenyzői pályafutása befejezése után edzői pályára lépő Csillag Tünde remek edzőpárost alkot – mondta Vizer Erzsébet vezetőedző. – Tamás megtanult szinte mindent, bátran lehet nemzetközi porondra engedni. Tündi versenyzői kvalitásait edzőként is csillogtatja. Edzőt nevelni és tanítani is nagy kihívás. A rendszer felépült, az oktatás és a pedagógia egységes, a stílus szombathelyi. Mindez Sziráczky Rita különleges koreográfiái nélkül kevesebb lenne.