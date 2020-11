Magabiztosan verte a Szentlőrincet a tartalékos Haladás

A labdarúgó NB II. 16. fordulójában a Szombathelyi Haladás magabiztosan, jól futballozva 4-0-ra legyőzte a Szentlőrincet.

13. perc: Schuszter hosszú indításával Medgyes lépett ki egyedül, de nem tudta jól átvenni a labdát, ezért visszatette Rácznak, akit szereltek a védők.

17. perc: Medgyes indult meg jobbról befelé, két védő mellett is elvitte a labdát, majd 12 méterről a jobb sarokba lőtt (1-0).

25. perc: Rácz adott be balról, Medgyes lábáról azonban nagy helyzetben, 11 méterről lecsúszott a labda, amely így a bal sarok mellett hagyta el a játékteret.

35. perc: Rácz bal oldali beadása Lehoczkyn megpattant, Németh Milán ollózott, de Slakta védett.

45. perc: Németh Márió ment el a bal oldalon, lapos beadását a berobbanó Rácz hét méterről a kapu közepébe vágta (2-0).

73. perc: Jobb oldali beadás után Rácz 13 méteres lövését még nagy bravúrral védte Slakta, a kipattanó labdát Tóth Barna hat méterről a hálóba fejelte (3-0).

85. perc: Medgyes cselezett ki a jobb oldalon három védőt, majd 13 méterről a jobb sarokba lőtt (4-0).

A hazaiak kispadján a sérülések miatt mindössze három mezőnyjátékos és egy kapus foglalt helyet. A vendégeknél viszont egy kapus mellett hét mezőnyjátékos. A vasiak nagy lendülettel kezdtek, öt perc alatt két szögletet is rúgtak, beszorították ellenfelüket. A nagy fölény viszonylag hamar góllá érett, Medgyes egy remek egyéni alakítás után megszerezte a vezetést. Ezután sem állt vissza a Haladás, a játék a vendégtérfélen folyt. Mindkét oldalon rendre megbontották a vendégvédelmet a hazaiak.

A Szentlőrinc szinte teljesen veszélytelen volt Verpecz kapujára. A félidő hajrájára kissé leült a játék, de továbbra is a Haladás dominált. Elöl Medgyes Zoltán és Rácz Ferenc nem kevés fejtörést okozott a vendégvédőknek. Rácz a félidő lefújása előtt aztán Medgyes beadásából megszerezte a második gólt – abszolút megérdemelten vezettek két góllal a szombathelyiek.

Szünet után kicsit feljebb tolta állásait a vendéggárda, de változatlanul a vasiak futballoztak kapura veszélyesebben. Védelme is stabilan állt a lábán, a baranyaiak nem találták a rést a pajzson. A Haladás kézben tartotta a mérkőzést, uralta a játékot – és a csereként beállt Tóth Barna első labdaérintésből szerzett fejesgóljával gyakorlatilag el is döntötte a három pont sorsát. Ezt követően a vendégek már minden mindegy alapon mentek előre a szépítő találatért, de Verpeczet ekkor sem tették komolyabban próbára. A hazaiaknál viszont ismét Medgyes villant, a bombaformában futballozó támadó újabb gyönyörű gólt szerzett. A zöld-fehérek a hátralévő időben is ellenfelük fölé nőttek, és újabb gólokat is szerezhettek volna.

A Haladás végig nagy fölényben, nagy kedvvel futballozott, szebbnél szebb gólokat szerzett, ilyen arányban is teljesen megérdemelten győzött.