Megérkeztek a Haladás szurkolók Berettyóújfaluba!

Befutott a szombathelyi Futsal Fanatik szurkolói csoportja – hét fő képviseli a zöld-fehér kemény magot.

-Egész napos kirándulás kerekedett a berettyói túrából – jelezte jókedvűen a vasi drukkerek „szóvivője”, Keresztúri Gyula. – Megálltunk a veszprémi állatkertben, fürödtünk a Balatonban – és végre megérkeztünk. A csapatunk minden hazai Hali-meccsen ott van, hallatja a hangját. Igyekszünk mindig idegenbe is elkísérni a srácokat. Természetesen egy berettyói túrát hétköznap nem tudott mindenki bevállalni, de úgy éreztük, hogy ott kell állnunk ezúttal is a csapat mögött, ezért néhányan útra keltünk, szurkolni fogunk keményen – és természetesen a társainkat is képviselni fogjuk! Bizakodóak vagyunk! Berettyóban egyébként mindig jó hangulat van, sok a szurkoló, és rengeteg sípot, kereplőt, dudát használnak. Mi is felszerelkeztünk dobokkal, és megpróbáljuk felvenni a versenyt a jó 400 fős hazai szurkolótáborral!