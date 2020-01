Megkezdte a munkát a Sárvár FC

Megkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a Sárvár FC NB III.-as labdarúgócsapata.

A Sárvár FC december 1-jén játszotta utolsó őszi bajnokiját, majd rövid téli pihenőre vonult a csapat. A héten pedig elkezdődött a felkészülési időszak.

– Egyéni edzéstervvel engedtem téli pihenőre a játékosaimat, örömmel tapasztaltam, hogy mindenki elvégezte az előírt munkát, mindenki jó állapotban tért vissza – jelezte Bojan Lazic, a Sárvár FC NB III.-as labdarúgócsapatának a trénere. – Így nem a nulláról kell kezdenünk a felkészülést. Végig Sárváron fogunk dolgozni, van műfüves pályánk, tudunk használni termet – nincs szükségünk edzőtáborra. És bőven kötöttünk le edzőmeccset is.

– A keretben egyelőre egy változás történt, Schmimmer Szabolcs visszaigazolt a Haladáshoz – köszönöm az eddigi segítségét, és sok sikert kívánok neki. Több távozóval nem számolok. Erősíteni ugyanakkor akarunk. Ugyanis nagyon szűk a keretünk, egész ősszel létszám­problémákkal küszködtünk. Volt egy jó alapcsapatunk, de az eltiltások, sérülések alaposan megnehezítették a dolgunkat. Ennek megfelelően úgy négy-öt új játékos érkezésére számítok. Már tárgyalunk a kiszemeltekkel, néhányan el is kezdték velünk a felkészülést, de neveket majd csak akkor mondanék, ha sikerült aláírni a papírokat. Minden riválisunk erősíti, bővíti a keretét, tartanunk kell a lépést. A tavalyi szereplésünkhöz képest elsősorban a támadójátékban kell előrébb lépnünk, több helyzetet kell kidolgoznunk, több gólt kell rúgnunk. Ezt a hiányosságunkat megpróbáljuk pótolni a felkészülési időszakban. Hiányzónk nincs, a tavaly sérüléssel bajlódó Potyi is felépült. A célunk nem változott, el akarjuk kerülni a kiesést. Most még közelebb vagyunk a veszélyzónához, mint a középmezőnyhöz, de az első néhány fordulóban olyan eredményeket kell elérnünk, hogy a folytatásban nyugodt legyen a tavaszi szezonunk.

Az edzőmérkőzések menetrendje, január 26., 13.00: Vasas (NB II.)–Sárvár. Február 1., 10.00: Sárvár–Kohfidisch (osztrák). Február 8., 10.30: Sárvár–Vitnyéd (megyei I.). Február 12., 18.00: Csorna (megyei I.)–Sárvár. Február 15., 10.00: Sárvár–Eberau (osztrák). Február 19., 11.00: Veszprém (NB III.)–Sárvár. Február 22., 11.00: Sárvár–Kelen SC (NB III.).

Elképzelhető, hogy február 26-án is lesz még egy edzőmeccs. A tavaszi szezon március 8-án kezdődik.