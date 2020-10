Megyei II.: biztosan nyert a Söpte, nehezen a Gérce, iksz a Nádasd–Körmend derbin

A 10. forduló mérkőzéseivel folytatódott a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság.

Északi csoport

Elektromol Spari–Sitke 2-1 (1-0). Szombathely, 70 néző, vezette: Varga S.

Spari: Biró – Kovács T., Barbalits (Sipos), Pulai, Pados, Kelemen, Nyári, Schmidt, Jónás, Baranyai, Németh R.

Sitke: Viczmándi – Bagoly G. (Szita), Imre, Bagoly A., Gyürü (Török), Poós, Sulyok, Kelemen (Papp B.), Kiss L., Németh M., Horváth B.

Gólszerzők: Pados, Nyári, ill. Poós.

Az első félidőben a hazaiak akarata érvényesült, ami helyzetekben és egy gólban is megmutatkozott. A második félidőben a Sitke próbált egyenlíteni, az erőfeszítéseit siker koronázta. De a Spari négy percre rá ismét gólt szerzett. És ezzel a találattal meg is nyerte a mérkőzést – megérdemelten – a jól küzdő Sitke ellen. A hazai csapatban mindenki jó teljesítményt nyújtott.

Conoil Mersevát–Gérce-Vásárosmiske 0-1 (0-0). Mersevát, 100 néző, vezette: Sály K.

Mersevát: Patyi – Molnár G., Gönye, Győrvári, Horváth A., Sebestyén, Marsai, Orbán, Dénes, Nagy Á. (Tétry), Gáncs.

Gérce-Vásárosmiske: Komáromi Z. – Komáromi A. (Kovács T.), Németh T., Máthé, László, Major, Mórocz, Hompok (Pethő), Nunkovics, Csonka, Kövesdi.

Gólszerző: Mórocz.

Javarészt mezőnyben gyűrték egymást a csapatok a mély talajú, felázott pályán. A második félidőre már borítékolni lehetett, hogy egygólos mérkőzés kerekedik a találkozóból. A vendégek a 86. percben meg is szerezték a döntő találatot, így három ponttal távozhattak.

Pecöl–Szeleste-Pósfa 4-0 (3-0). Pecöl, 100 néző, vezette: Marácz Z.

Pecöl: Takács – Pálfi (Marton), Kámán, Kurucz, Szemes Z., Szemes D. (Németh I.), Farkas E., Illés, Hóbor, Horváth B., Márok (Varsányi).

Szeleste-Pósfa: Kovács M. – Tóth R. (Horváth D.), Pomper, Fülöp, Földi, Riba, Kovács A., Szabó B., Varga M., Nagy D., Trittremmel.

Gólszerzők: Illés (3), Varsányi.

Kiállítva: Szabó B. (64., Szeleste-Pósfa).

A remekül futballozó Pecöl az első félidőben eldöntötte a mérkőzés sorsát. A második félidő már kiegyenlítettebb játékot hozott, a fiatal, hajtós Szeleste ugyanis rendezte sorait, elsősorban a védekezését. Illés Dániel a mezőny legjobbjaként kulcsszerepet játszott a győzelemben.

Ölbő–Honvéd Sé 1-3 (0-1). Ölbő, 80 néző, vezette: Bagoly G.

Ölbő: Varga D. – Tóth A. (Németh E.), Németh Z. (Ádám), Szele, Tóth G., Sipos (Fülöp), Bárdosi (Simon), Sárközi, Csizmazia, Vasadi, Palaczky.

Sé: Földi (Dávid) – Varga G., Wágner, Séfer, Werderits (Kovács K.), Farkas P., Fichtacher, Bonchis (Haraszti), Vándori (Muzsai), Kámán, Sümegi (Deutsch-Szalai).

Gólszerzők: Csizmazia, ill. Kovács K., Muzsai, Werderits.

A hazai csapat álmosan kezdte a mérkőzést, míg a vendégek gyorsan gólt szereztek. Majd feljavult a hazaiak játéka, több lehetőségük is volt, de nem tudtak kapuba találni. A Sé még rúgott két gólt – és megérdemelten nyert. A ha­zai­aknak csak szépíteni sikerült a végén.

Ikervár–Kemenesalja 2-5 (0-2). Ikervár, 50 néző, vezette: Talabér N.

Ikervár: Takács – Németh M., Nagy A., Dobson, Asztalos R., Bészély (Asztalos N.), Kósi, Horváth D., Varga M., Németh D., Schimmer.

Kemenesalja: Bakos – Bándoli, Szakál E., Kóbor, Dobson (Bodor), Lőrincz (Iván), Szakál M., Czöndör, Őri, Erdélyi, Varga R.

Gólszerzők: Dobson, Őri (öngól), ill. Czöndör (2), Bándoli, Erdélyi, Dobson.

Tartalékos, felforgatott, fia­tal összeállításban lépett pályára a hazai csapat. Az első negyedórában kiütközött a rutintalanság, amit a vendég könyörtelenül kihasznált, két gólt is rúgott. A folytatásban a hazaiak előtt is adódtak lehetőségek, de kimaradtak. A második félidőben is gyorsan jött a vendégtalálat, az utána következő tizenegyes pedig meg is pecsételte a mérkőzés sorsát. A végén az Ikervár kozmetikázott az eredményen. Megérdemelt a vendégsiker.

Söpte–Alsóújlak 4-0 (1-0). Söpte, 100 néző, vezette: Szabó I. Z.

Söpte: Szalay – Kertes (Orbán), Horváth P., Németh M., Pusker, Pungor, Molnár B., Vámos, Varga A. (Horváth Gy.), Kálmán (Németh G.), Kovács E. (Németh B.).

Alsóújlak: Gábor – Gampel (Rózsa), Kaposi, Takács, Pados (Csizmazia), Nagy Z., Varga Á., Varga N., Rónafalvi (Tárkányi), Hancz (Fülöp), Varga R.

Gólszerzők: Németh G., Vámos, Pusker, Kovács E.

Lendületesen kezdett a házigazda, már a 7. percben előnybe került. Ezt követően azonban inkább a küzdelem dominált, a mély talajú pályán a kapuk nem forogtak veszélyben. A második félidőben a söptei csapat fokozatosan átvette a mérkőzés irányítását az egyre jobban fáradó vendégek ellen és az utolsó húsz percben három gólt is szerezve magabiztos győzelmet aratott.

Gencsapáti–Bozsok 0-0. Gencsapáti, 100 néző, vezette: Gróf M.

Gencsapáti: Horváth Gy. – Petrőczi, Kovács P. (Szigetvári), Janzsó (Tóth B.), Fogl, Mester, Dancs, Csonka (Lőrincz), Bokor, Molnár B., Tar.

Bozsok: Miklós – Bigner, Kratochwill, Kalmár, Nagy Zs., Jagodics, Kaposi, Hankó, Kovács P. (Rapi), Kiss M., Marti.

Jól előkészített pályán, mégis mély talajon csaptak össze a felek – inkább a küzdelem dominált. A végén mindkét gárda nagy erőket mozgósított a győzelemért, a vendégek kapusa kétszer is meccslabdát védett. De a döntetlen igazságos eredmény.

Uraiújfalu–Zanat-Haladás VSE 1-3 (0-3). Uraiújfalu, 80 néző, vezette: Szabó III. Z.

Uraiújfalu: Horváth B. – Szabó Má., Varga Zs., Gallen (Pungor), Agg, Szabó Ma., Simon (Tóth D.), Kollárits (Vajnai), Gáspár, Németh I., Koronczai.

Zanat-HVSE: Kántor – Kossuth, Maráczi, Varga Cs., Szenczi (Szabó Z.), Németh G. (Horváth M.), Perger, Németh E. (Machinek), Janek, Bódi, Tamás (Horváth G.).

Gólszerzők: Agg, ill. Németh G., Maráczi, Szabó Ma. (öngól).

Az első félidőben a hazaiak helyzeteire a vendég gólokkal válaszolt. Fordulás után a házigazda – Szabó Márton vezérletével – mindent megtett az egyenlítésért, de csak szépítésre futotta.

A 11. forduló menetrendje, szombat 14.30: Kemenesalja–Ölbő, 16.30: Zanat-Haladás VSE–Gencs-

apáti. Vasárnap 14.30: Bozsok–Söpte, Honvéd Sé–Pecöl, Alsóújlak–Ikervár, Gérce-Vásárosmiske–Elektromol Spari, Sitke–Uraiújfalu, Szeleste-Pósfa–Conoil Mersevát.

Déli csoport

Club Walnut Nádasd–Tutitextil-Körmend VSE 1-1 (0-1). Nádasd, 200 néző, vezette: Boda Gy.

Nádasd: Rejtli – Pálmai (Balogh B.), Szabó Z., Kalamár, Tuboly, Németh Bo., Szabó D., Németh Be. (Doktor I.), Meskó, Kádár (Varga K.), Gerencsér.

Körmend: Sály – Sipos (Simon), Velekei, Papp P., Horváth Á., Törő, Petrovics, Horváth A., Jóna, Vilics, Szakasics.

Gólszerzők: Gerencsér, ill. Sipos.

Az első félidő nagy részében a vendégcsapat dominált középen megnyert párharcai­val, veszélyes kontráival. A második játékrészben a hazai csapat vette át az irányítást és beszorította ellenfelét. Kiegyenlített mérkőzésen igazságos döntetlen született. Igazi rangadót, jó tempójú mérkőzést láthattak a nézők.

Táplán SE–Rábatótfalu 8-1 (4-1). Szombathely, 50 néző, vezette: Busi L.

Táplán: Molnár D. – Balázs (Stieber), Pásztor, Borbás (Jantos), Jáger, Szükösdi, Németh B. (Káldi), Rajzinger, Polgár, Seper (Gombos), Horváth R.

Rábatótfalu: Bérdi – Kovács G., Szakács, Domján Do., Anderkó (Ropos), Bouti (Sütő), Kóczán (Domján Dá.), Takács (Muszka), Papfalvi, Sipos, Horváth M. (Náricza).

Gólszerzők: Németh B. (2), Pásztor (2), Polgár (2), Jáger, Seper, ill. Takács.

Erősen kezdett a Táplán, a 25. percben már 4-0-ra vezetett. A folytatásban higgadtan, gólerősen játszott, ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Vasszécseny–Bajánsenye 4-3 (2-0). Vasszécseny, 100 néző, vezette: Polgár T.

Vasszécseny: Farkas B. – Horváth D. (Bori), Vilics, Nemes (Viszked), Kiss B., Balikó, Zsolnai (Kiss P.), Varga M., Pongrácz, Gombkötő, Vadász.

Bajánsenye: Kalamár – Horváth Z., Bacsák, Koltai, Horváth B., Albert (Vörös), Kosár, Fábián B., Kovács I., Fábián K., Bakó.

Gólszerzők: Vadász (2), Viszked, Nemes, ill. Kosár, Horváth B., Bakó.

Kiállítva: Koltai (31., Bajánsenye).

A hazai csapat egy kontratámadás végén megszerezte a vezetést. Átvette az irányítást, majd megduplázta előnyét az ekkor már emberhátrányban futballozó Bajánsenye ellen. A második félidőben úgy tűnt, hogy a hazaiakat jobban megzavarta a kiállítás, a vendégek ugyanis becsülettel küzdöttek, szépítettek. Ám ismét kétgólosra növelte előnyét a hazai csapat – és elhitte, hogy megszerzi a három pontot. A vendégek sem adták fel, a 92. percben egyenlítettek. Ekkor mindenki azt gondolta, hogy már nem változik az állás, de a hazaiak egy 11-esből szerzett találattal a maguk javára fordították a mérkőzést.

Felsőcsatár–Csákánydoroszló 4-5 (1-1). Felsőcsatár, vezette: Harcsár R.

Felsőcsatár: Tieber B. – Horváth L., Horváth Sz., Varga P., Krancz Gy. (Podlaviczki), Schmalzl (Takács), Böhm, Cseri, Szakály (Kopácsi), Krancz K., Tóth D. (Czlenner).

Csákánydoroszló: Szőke – Kis-Nemes Má., Draskovics (Lónai), Pesti, Makai, Horváth Á., Urbán, Pandur (Németh A.), Biczó, Kis-Nemes Mi., Sárközi.

Gólszerzők: Kopácsi, Horváth Sz., Böhm, Schmalzl, ill. Makai (2), Pesti, Pandur, Urbán.

Ják–Gyöngyöshermán-Szentkirály 2-5 (2-4). Ják, vezette: Sebesi P.

Ják: Dobos – Neubauer B., Tóta R., Bihun, Neubauer Á., Takács, Rigler, Tóta Á., Berkes (Horváth M.), Vizserálek, Bozi.

Gyöngyöshermán-Szentkirály: Geicsnek (Balaton) – Horváth Á. (Borbás), Geosits, Kis, Hegedűs, Szabó A., Németh Sz. (Szilvágyi), Bazsó, Kopácsi, Péntek (Orbán), Bakos (Balázs).

Gólszerzők: Tóta R., Neubauer Á., ill. Kopácsi (3), Németh Sz., Péntek.

Kiállítva: Bozi (88., Ják).

Tanakajd-Szentpéterfa 3-1 (1-1). Tanakajd, 150 néző, vezette: Bedi T.

Tanakajd: Marcz L. – Svób, Könczöl Sz. (Fábián), Kovács G. (Könczöl B.), Kölkedi, Marcz G. (Preiczer), Mészáros, Pál, Kalmár (Tóth J.), Filakovszky, Marcz M.

Szentpéterfa: Páll – Horváth V. (Hoós B.), Gaál Á., Garger, Farkas H., Wágner R., Gaál R. (Udvardi), Jurasits, Frányi, Hoós Á., Wágner K. (Török).

Gólszerzők: Kölkedi (2), Tóth J., ill. Farkas H.

Kiállítva: Hoós Á. (88., Szentpéterfa).

A két hasonló játékerőt képviselő csapat küzdelmes, színvonalas mérkőzést vívott. A helyzeteivel jobban sáfárkodó Tanakajd értékes három pontot szerzett.

Őriszentpéter–Viszák 2-3 (2-2). Őriszentpéter, 180 néző, vezette: Mónos J.

Őriszentpéter: Horváth Ko. – Gaál (Rados), Tamaskó (Horváth Kr.), Horváth Cs., Horváth R., Sály, Kulcsár, Mihály, Szép, Tóth Á., Horváth A.

Viszák: Tarafás – Tóth P., Novák (Lukácsi), Horváth J., Seres, Agg A., Vass, Biczó (Németh I.), Németh A., Benkő, Agg R.

Gólszerzők: Tamaskó, Sály, ill. Agg R. (2), Biczó.

A hazai csapat jól kezdett, 2-0-s vezetésre tett szert, de az ellenfél kiegyenlített. A második félidőben pedig a sáros pálya kifogott a házigazdán. A szerencsésebb csapat nyert.

A 11. forduló menetrendje, szombat 14.30: Bajánsenye–Táplán, Tutitextil-Körmend VSE–Felsőcsatár, Gyöngyöshermán-Szentkirály–Club Walnut Nádasd, Tanakajd–Ják. Vasárnap 14.30: Rábatótfalu–Őriszentpéter, Vasszécseny–Csákánydoroszló, Viszák–Szentpéterfa.