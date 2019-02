Nagyot bukott a Falco – A ZTE hosszabbítás után nyerte meg a rangadót

Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság 18. fordulójának rangadóján a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a szomszédvár ZTE vendégeként bukott el hosszabbítás után.

A Falco teljes kerettel indult csatába, míg hazai oldalon hiányzott a sérült Harris.

A ZTE szerezte az első pontot, amire Váradi triplával még válaszolt. A folytatásban a hazaiak percei következtek, ugyanis a remekül védekező, labdaszerzések után gyors leindításokat vezető, távolról is jól dobó Egerszeg egyre nagyobb előnyre tett szert. Tegyük hozzá, a Falco gyenge dobóformával rukkolt elő (4. perc: 14-7). A szombathelyiek tanácstalannak tűntek támadásban. A harmadik hazai tripla után tíz pontra nőtt a különbség, Gasper Okorn időt kért (6. perc: 19-9). Próbált gyorsítani a vasi alakulat, de a ZTE minden támadását ponttal zárta. Perl jó játékkal szállt be a padról, főleg az ő tartotta látótávolságban az ellenfelet. Balmazovics triplája nyitotta a második negyedet – ő a folytatásban is remekül dobott. Kezdett zárkózni a Falco, ugyanis a sárga-feketék által diktált gyilkos tempó egyre inkább eredményre vezetett (15. perc: 38-33). Időt kért a ZTE, próbálta lelassítani ellenfelét, de nem tudta visszaverni a vasi rohamokat. A félidőben már csak három ponttal vezettek a hazaiak (20. perc: 47-44).

Fordulás után Cury egy triplával egyenlített, majd ismét betalált távolról, s fordított (22. perc: 47-50), ám ünneplés közben kiszólt a hazai nézőknek, ezért technikait kapott. Keményedett a csata, nehezen tartották kordában az indulatokat a játékvezetők. Curry ismét triplát jegyzett, aztán a 33. percben 57-49-es vasi vezetésnél időt kért Bencze Tamás. De innen már nem volt visszaút, átrohant ellenfelén a Falco, tíz pont fölé növelte előnyét (25. perc: 51-62). Az extrát játszó Govens által vezérelt szombathelyiek mind védekezésben, mind támadásban remekeltek, távolról is jól céloztak, és roppant erős tempót diktáltak. Korán eldőlni látszott a meccs (30. perc: 60-77). A ZTE azonban nem adta fel, nagy rohanásba kezdett, és meglepte ellenfelét. Egyre csökkent a különbség (35. perc: 77-83). Curry és Govens azonban a kiélezett pillanatokban is higgadt maradt, visszaállt a tízpontos vasi fór (37. perc: 80-90). Ám innen is visszajött a ZTE – kapkodott, talán megijedt a Falco.

A 40. percet 90-93-as állásról kezdték a felek. A utolsó pillanatban Govens kapott technikait, amiért dühében földhöz vágta a labdát – és ki is állították. Ware élt a lehetőséggel, bedobta a büntetőt, egyenlített csapatának (95-95). Következett a hosszabbítás. Amit a lendületbe jött ZTE kezdett jobban (43. perc: 102-97). Igaz, a Falcóból ekkor már nem csak Govens, a kipontozódott Reddic is hiányzott. A hajrában többször is volt lehetősége egyenlíteni a Falcónak, de ekkor már megremegtek a szombathelyi kezek (44. perc: 102-100). És győzött a három légióssal küzdő ZTE.

Egy már megnyert meccset engedett ki a kezéből a Falco.