Nagyot küzdött, nagyot játszott, nagy bravúrt ért el a kosárválogatott

A magyar kosárlabda-válogatott a címvédő Szlovénia elleni bravúros győzelemmel kezdte az Európa-bajnoki selejtező-sorozatot.

A címvédő annak elle­nére is bombaerős kerettel érkezett Szombathelyre, hogy több kulcs­emberét nélkülözni kényszerült, ugyanis a többiek is topligában edződnek, többek között az olasz, a spanyol vagy éppen a török bajnokságban. Ivkovics Sztojan szövetségi kapitánynak kisebb merítési lehetősége, nehezebb dolga volt az összeállítást illetően, ugyanis Hanga (Barcelona), Golomán (Yamagata), Eilingsfeld (Paks), Juhos (Szolnok) játékára sem számíthatott. A mérkőzésre nevezett 12 fős magyar keretből Fazekas (Ulm), Lukács (Alba), Pallai (Szolnok), Valerio Bodon (Paks) és Tóth Norbert (Körmend) maradt ki. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke, Szalay Ferenc a mérkőzés előtt köszöntötte a 2019-es év legjobb férfi kosarasának választott Perl Zoltánt. Szinte telt ház előtt, nagyszerű hangulatban léptek pályára a csapatok.

Erős, rohanós tempóban kezdtek a csapatok – nagy gondot fordítva a védekezésre. Már az elején parázs párharcokat láthatott a közönség, Keller zsákolása után vezetett először a magyar együttes (4. perc: 6-4). De jobban sáfárkodtak a helyzeteikkel a szlovének, lépéselőnybe kerültek. Ferencz jegyzete az első hazai hármast, a hatodik magyar kísérletből. Nem működött a támadójáték, időt kellett kérnie a hazai kispadnak (8. perc: 9-16). Fel is javult válogatottunk, felzárkózott, majd Vojvoda szép egyéni akciójából az etap végén kiegyenlített. Szlovén tripla nyitotta a második negyedet. Allen Rosco nagy formában, nagy kedvvel játszott, kilencedik pontját szerezte, ami után a szlovén stáb is kénytelen volt kikérni az idejét (12. perc: 20-19). Váltott pontokkal, váltott vezetéssel folytatódott a mérkőzés. Aztán ismét a vendégek ragadták magukhoz az irányítást. Roppant agresszívan védekeztek, sokszor egész pályán letámadtak a vendégek, ráadásul villámgyorsan visszazártak, nem tudott könnyű kosarakat szerezni nemzeti csapatunk. Kezdett közelíteni a tíz ponthoz a vendégek fórja (16. perc: 24-32). Időkérés után próbált zárkózni a magyar csapat – ami Perl pontjaival sikerült is (20. perc: 32-36).

Fordulás után Vojvoda vállalta magára a vezér szerepét. Tartotta a lépést a válogatott, sőt, Váradi triplájával a vezetést is átvette (23. perc: 41-40). Becsülettel küzdött Ivkovics Sztojan együttese, többször felzárkózott – Perl büntetőivel egyenlített (28. perc: 48-48). De a kritikus pillanatokban rendre érkezett pont a túloldalról. Rutinos csapat módjára játszott Szlovákia, ötpontos előnnyel fordulhatott rá a negyedik negyedre (30. perc: 49-54). Nem akart kikapni a magyar válogatott, nyomás alatt tartotta esélyesebb ellenfelét (33. perc: 56-56). Ugyanakkor félelmetesen higgadtak voltak a szlovénok, kiélezett helyzetben sem remegett meg a kezük, amikor kellett, betaláltak – távolról is. De ott loholt ellenfele nyomában a magyar válogatott, várt a lehetőségre, várta, hogy ellenfele hibázzon (37. perc: 64-64). Az utolsó pillanatig nyílttá tette a csatát a magyar együttes. Váradi triplája után az utolsó perc 72-71-es állásról kezdődött – felrobbant a csarnok! Szlovénia betalált (72-73). Allen Rosco válaszolt (74-73). Maradt 33 másodperc, időt kért a vendég, állva tombolt a közönség. Büntetőzhetett Szlovénia, nem hibázott (74-75). Perlt faultolták, mindkét büntetőjét bedobta (76-75), majd labdát szerzett – eldőlt a meccs! Maradt 2,3 másodperc. Benkét állították meg szabálytalanul, a büntetőt ő is bedobta (77-75). Nyert a magyar csapat, legyőzte az Európa-bajnokot!

A válogatott vasárnap már Ukrajnában lép pályára.