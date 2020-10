NB II: Szombathelyi Haladás–ETO FC Győr – Kövesse velünk élőben!

A labdarúgó NB II 12. fordulójának záró mérkőzésén az eddig 16 pontot szerző Haladás a 13 ponttal rendelkező ETO FC Győrt fogadja. Kövesse a mérkőzést online közvetítésünk segítségével!

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

Szombathelyi Haladás–ETO FC Győr 0–0.

Szombathely. Haladás Stadion. Vezette: Szőts Gergely (Kovács Gergely, Kiss Balázs).

HALADÁS: Verpecz – Mocsi, Devecseri, Bosnjak –Tóth D., Holdampf, Csilus, Kiss B., Debreceni – Medgyes, Rácz. Vezetőedző: Mátyus János.

ETO FC GYŐR: Gundel-Takács – Szabados, Lipták, Dvorschák, Forró – Temesvári – Vashkeba, Bagi – Berki, Farkas, Májer – Vezetőedző: Csató Sándor.

PERCRŐL-PERCRE

10. perc: Egy balról befejelt labdára Temesvári érkezett, de Devecseri – szintén fejjel – szögletre mentett.

Öt perc telt el a meccsből, egyelőre nem sok mindent történt. A kapuk még nem forogtak veszélyben.

Körülbelül 1200 néző látogatott ki a hétfő esti nyugat-dunántúli derbire.

A szombathelyiek kezdték a játékot. A Haladás tiszta fehérben, a Győr talpig zöldben játszik.

A koronavírus-járvány mindkét csapatnál „berúgta” az ajtót. A győrieknél korábban is voltak pozitív tesztek, a meccs délelőttjén pedig azt is megtudhattuk, hogy újabb öt játékosnál hozott pozitív eredményt a tesztelés, a szakmai stáb tagjai közül néhányan pedig betegek. Elképzelhető, hogy ők is megfertőződtek. A Haladásnál is akadt néhány pozitív teszt a kötelező mintavétel során. A szombathelyieknél, a sérültek közül csak Schimmer Szabolcs nem épült fel, a többiek hadra foghatóak. Mátyus János a fiatalszabálynak eleget téve ezúttal a 18 éves, az Illés Akadémia-Haladás U19-es csapatában szereplő Debreceni Zalánnak szavazott bizalmat.

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a találkozó! A forduló záró mérkőzésén fogadja a Haladás az ETO FC Győrt.