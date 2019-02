Nem adják fel a harcot – A szurkolók elkeseredettek, a klubnál bíznak az NB I-ben

A bennmaradó helytől tíz pontnyira lévő Haladás NB I-es labdarúgócsapatnak játékosai, vezetői bíznak az NB I-es tagságban.

A Haladás-szurkolók egy részénél a szombati, Kisvárda (0-1) elleni mérkőzés után betelt a pohár. A drukkerek a meccs nagy részében derekasan, megállás nélkül szurkoltak az utolsó helyen álló kedvenceiknek, ám a lefújást követően sokuknál elszakadt a cérna. A futballisták elindultak a tábor felé, a tizenhatos vonalától köszönték meg a szurkolást. A kapu mögötti szektorokból ekkor viszont már egyebek között a „Vedd le a mezt” rigmust harsogták a zöld-fehér hívek. A játékosok nem vették le a Haladás-mezt, hanem szép csendesen, lehajtott fejjel besétáltak az öltözőbe.

– Eddig sosem akarták levetetni rólunk a mezt, most ennek is eljött az ideje, de teljes mértékben érthető volt a szurkolók reakciója – mondta Jagodics Márk, a vasiak saját nevelésű játékosa. – Nemcsak a magyar játékosok, hanem a légiósaink is értették, mit kiabálnak nekünk – ugyanis utóbbiaknak lefordítottam a rigmusokat. A meccs nagy részében parádésan drukkoltak szurkolóink, a végére azonban betelt náluk a pohár. Sem a drukkerek, sem a klub nem érdemli meg ezt a szereplést, ezúton szeretnék a csapat nevében bocsánatot kérni a gyenge teljesítményért. Egyre rosszabb helyzetbe kerülünk, de nem adjuk fel, dolgozunk tovább, és majd meglátjuk, mi sül ki belőle. Azt szokták mondani, a nehéz helyzetben egy győzelem sokat segít. Nos, ősszel a Fradit 1-0-ra megvertük, mégsem indultunk meg felfelé. Ettől függetlenül egy győzelem tényleg sokat dobna rajtunk, ha másért nem, azért, mert három ponttal feljebb tudnánk zárkózni.

– Ennél jobban nem lehet megalázni egy játékost, hogy levetetik róla a mezt – mondta Horváth Ferenc, a Haladás edzője. – Szerintem megvannak arra a megfelelő emberek, akik a mezt levetetik majd azokról a játékosokról, akikről esetleg szükséges.

A drukkerek egy része szerint ez a hajó elment, a Haladás nem tudja ledolgozni hátrányát, éppen ezért már most el kellene kezdeni készülni az NB II-re.

– A szurkolók nagyon elkeseredettek – mondta Keringer Zsolt, a Haladás Szurkolói Kör elnöke. – A Kisvárda elleni meccsen ott voltak a csapat mellett. Véleményünk szerint a csapat felkészítése, átalakítása a télen nem sikerült, és sokan úgy látjuk, hogy esélyünk a bennmaradásra már csak matematikailag van. Ennek tükrében higgadtan, reálisan kell értékelni a helyzetet, és a Haladás javát és jövőjét szolgáló lépéseket megtenni.

– Reálisan kell nézni a történetünket – mondta Tóth Miklós, a Haladás ügyvezetője. – Nehéz helyzetben vagyunk, és érthető, ha a szombati mérkőzés után is összezuhantunk lelkileg. El lehet képzelni, milyen volt a hangulat a mérkőzés után az öltözőben: mindenki csendben, lehajtott fejjel üldögélt a helyén. Egész télen úgy készültünk, ha az első fordulóban a Kisvárda ellen nyerünk, belátható közelségbe kerülnek a riválisok. A harcot nem lehet feladni, úgy nem futhatunk neki az előttünk álló 14 fordulónak, hogy majd csak lesz valami, mindegy, mit játszunk. Sportemberek vagyunk, most csak az számít, hogy szombaton Pakson győzzünk. A többit majd utána meglátjuk.

A vasiak támadóját, Priskin Tamást a Kisvárda elleni mérkőzésen le kellett cserélni. A vizsgálatok megállapították, hogy beszakadt a bokaszalagja. Legkevesebb hat hetet kell kihagynia.