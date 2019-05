Nem lassít, nem veszít a Szombathely Crushers

Negyedik mérkőzését is biztosan nyerte meg a Szombathely Cru­shers divízió I-es amerikaifutball-csapata – ezúttal a Budapest Titans vendégeként diadalmaskodott.

A címvédő Crushers jó formában, három fölényes győzelemmel a háta mögött utazott Budapestre. Ennek megfelelően a győzelemért lépett pályára – még úgy is, hogy Majer László és Szabados Ádám személyében két kulcsemberét nélkülözte. A szombathelyiek energikus, összeszedett játékkal kezdtek, rögtön magukhoz ragadták az irányítást. Több jó egyéni teljesítményt is felvonultattak. Az amerikai Trevin Howard például négy touchdownt (TD) futott. Nagy formában játszott Gálos Márton is, aki többek között három TD-vel járult hozzá a diadalhoz. De Bökfi Kornél és Horváth Balázs is fontos pontokat tett a közösbe. Komoly előnye birtokában aztán kissé kiengedett a Crushers, így tudott kozmetikázni az eredményen a házigazda. Ám az 59-18-as szombathelyi győzelem önmagáért beszél.

– A mérkőzés nagy részében a mi akaratunk érvényesült, jól kezdtünk és a találkozó zömében jól is játszottunk – értékelt a Szombathely Cru­shers elnökhelyettese, játékosa, Gerencsér Milán. – Ugyanakkor azért követtünk el hibákat is, 18 pontot egy ilyen szintű ellenfélnek nem szabadott volna ajándékozni – egy jobb csapat ellen az ilyen bakikért meg fogunk bűnhődni. Éppen ezért most inkább a támadószekciónak jár a dicséret. Ugyanakkor mindent összevetve eddig jól alakul a szezonunk, négy magabiztos győzelmünk van – menetelünk a címvédés felé. Külön öröm volt számunkra, hogy közel félszáz szurkoló elkísért minket Budapestre – amiért nagyon hálásak vagyunk.

A Szombathely Crushersre még két mérkőzés vár az alapszakaszban: június 1-jén a Dunaújváros Gorillaz vendégeként lép pályára, 8-án pedig a Budapest Wolves 2 együttesét látja vendégül.