Nem Matthias Zollner lesz az Egis Körmend vezetőedzője a folytatásban

Az Egis Körmend tájékoztatja a szurkolókat és a közvéleményt, hogy az elmúlt két szezonban Körmenden tevékenykedő Matthias Zollner kilép a szerződéséből.

A kiváló szakemberrel további egy szezonra szóló szerződése volt az Egis Körmendnek, de a klub hosszabb távon tervezett vele, ezért a következő három idényre érvényes megállapodásról folytattak vele tárgyalásokat, hogy az előző szezonban megkezdett, fiatalítási, utánpótlásnevelési koncepciót folytatva építse a jövő csapatát.

Matthias Zollner végül úgy döntött, hogy él a szerződésében foglalt kivásárlási lehetőséggel és máshol folytatja munkáját.

A kiváló német szakember így köszönt el Körmendtől:

„Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Körmend városának és a kiváló szurkolóknak az elmúlt másfél évben eltöltött közös időért, amit nagyon élveztem! Amikor a városról beszélek, külön szeretném megköszönni a támogatást Körmend polgármesterének, akinek a munkája óriási támogatást jelent a körmendi kosárlabdázás számára! Enélkül nem érhette volna el a klub az elmúlt évek sikereit, eredményeit.

Köszönettel tartozom a játékosoknak, akikkel nagy öröm volt együtt dolgozni, és ugyanígy igaz ez a stábra, a klub munkatársaira, akiket nem szeretnék egyenként felsorolni, mert nem szeretnék véletlenül senkit sem kihagyni. De megemlíteném az edzői stáb tagjait és a masszőrünket, Rácz Renátát, aki szintén legalább olyan keményen dolgozott, mint a csapat. És persze mindenki másnak is nagyon köszönöm a közös munkát!

Azt hiszem, hogy sikeres másfél, de mondhatjuk, hogy két szezon áll mögöttünk, hiszen megnyertük az Alpok Adria Kupát, másodikak lettünk a bajnokságban úgy, hogy az elődöntőben Mario Delas nagyon szerencsétlen és súlyos sérülést szenvedett. Aztán a következő idényben megmutattuk, hogy nagyon erős csapatot sikerült építeni. Azt gondolom, hogy minimum az előző eredményt biztosan hozni tudtuk volna. Ugyanakkor az a véleményem, hogy a koronavírus okozta járvány a körmendi kosárlabdázás elmúlt éveinek talán egyik legnagyobb lehetőségét vette el arra, hogy a csapat újabb bajnoki címet szerezzen. Ehhez megvolt a megfelelő csapatunk és a szükséges hangulat az öltözőben és a csarnokban egyaránt. Szóval nagyon balszerencsésnek érzem, hogy így szakadt félbe a szezon.

Ahogy mondtam, nagyon élveztem a Körmenden töltött időt, az ott végzett munkát. Nagyon jól éreztem magam azon a tájon, Magyarország nyugati szélén. Igazán jó volt ott élni és keresem a lehetőséget arra, hogy majd visszatérjek meglátogatni a várost, a mérkőzéseket. És ki tudja: Talán a jövőben visszatérek, hogy újra együtt dolgozzunk a körmendi kosárlabdáért.

Számomra most csak az van hátra, hogy mindenkinek, a játékosoknak, a klub munkatársainak és a szurkolóknak minden jót, sok szerencsét kívánjak a következő szezonra! Remélem, hogy folytatódik mindaz, amit elkezdtünk és felépítettünk. Számomra mindig büszkeség és egyben cél is az, hogy ha elmegyek egy klubtól, akkor az legyen jó pozícióban és folytathassa a munkát. Az edzői stáb és a vezetők tovább építhetik a csapatot azokkal a fiatalokkal, akik az alapját jelenthetik a sikeres jövőnek. Ezért is érzem azt, hogy a klub jó helyzetben van. Mindent köszönök Körmend!”

A klub természetesen dolgozik azon, hogy megtalálják a német szakember utódját.