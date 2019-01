Nem várt zakó Székesfehérváron

Elmaradt a nagy csata, mert a szezon eddigi leggyengébb teljesítményét mutatta az Egis Körmend az Alba Fehérvár otthonában. Matthias Zollner együttese igen rossz napot fogott ki és 29 ponttal simán kikapott idegenben.

Alba Fehérvár – Egis Körmend 88–59 (21–19, 13–6, 24–13, 30–21)

Székesfehérvár, 2000 néző, NB I-es férfi kosárlabda mérkőzés 15. forduló

Vezette: Földházi T., Ádám J., Pozsonyi L.

Alba Fehérvár: FREEMAN 17/6, ZENO 19/6, Keller 4/3, Lóránt 11, HEATH 24/18

Csere: Filipovity 9, Bullock 4, Tóth, Takács M.

Vezetőedző: Jesus Ramirez

KÖRMEND: Thames 8/6, Price 10, Ferencz-, Hammonds 7/3, Delas 6

Csere: Bradford 14/3, Csorvási 8, Németh 6/3, Takács K.

Vezetőedző: Matthias Zollner

Az eredmény alakulása. 6. perc: 9-9. 8. perc: 16-16. 12. perc: 21-19. 17. perc 30-23. 22. perc: 41-25. 27. perc: 51-31. 34. perc: 64-44. 37. perc: 73-52.

Kipontozódott: –

A mérkőzés előtti esélylatolgatásoknál az Egis Körmend tűnt esélyesebbnek, hiszen a piros-feketék a bajnoki tabella másodikjai voltak, az Alba Fehérvár pedig a 11. helyen állt. Mindezt a tényt meghazudtolta a kezdés, hiszen a hazaiak kezdtek nagyobb lendülettel. Az első középtávolit Lóránt még elhibázta, de Keller Iván jóvoltából büntetőből így is az Albáé volt az első pont. A Körmend nem a jobbik formáját hozta, meglehetősen enerváltan kezdett, ez jól látszott már az elején. Ennek ellenére a negyed feléig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A 6. percben egálnál (9-9) Heath szerezte meg a Fehérvár első hárompontosát, ezzel csapata javára billentette az eredményt. Bradford sikeres kosara után büntetőzhetett, így a 8. percben egy pillanatra a Körmend vette át a vezetést (14-16). A piros-feketék könnyű kosarakat engedtek a fehérváraiknak, aki nem mindig tudták kihasználni tiszta helyzeteiket. A hazaiak gyorsindításokkal operáltak, míg a Körmend a távoli dobásokat erőltette, igen kevés sikerrel. Heath két szép megmozdulása az Albának kedvezett, de ezután Bradford briliáns gólpasszának örülhetett a körmendi tábor. A labdát Németh Ákos varázsolta a kosárba és még büntetőzhetett is, így két pontra hozta fel csapatát az első negyed végére (21-19).

A csapnivaló első játékrész után senki nem gondolta, hogy tovább süllyed a hajó. De így történt: négyperes kosárcsend állt be, mindkét fél hanyagul védekezett és a támadásokra sem összpontosított különösebben. Az Albánál Filipovity háromszor rontott hárompontost, és a Körmendből sem bírt senki betalálni. Több mint négy percig állt az eredmény. Lóránt törte meg a csendet egy duplával. Ez meghozta Zeno kedvét is, aki hibátlan triplát hozott csapatának. Döntőnek bizonyultak ezek a percek, bár az Alba is sokat hibázott, de egy hajszálnyival jobb volt, így hét ponttal meg tudott ugrani (26-19). A Körmend továbbra is rosszul játszott, a védekezést és a támadást illetően is. Ebben a negyedben mindössze hat pontra futotta a piros-feketéktől, akik nem mostanában mutattak ilyen gyenge dobóteljesítményt.

A nagyszünet után megint Heath vállalkozott először sikerrel, ezzel átlépte a tíz pontos határt a házigazda (36-25). Delas mellett Lóránt is hibátlanul megoldotta a feladatot, majd újra Heath volt eredményes, ezúttal a hárompontos vonaltól. Mélyült a szakadék a két csapat között, a 22. percre 16 pontra hízott a fehérvári előny (41-25). Továbbra is úgy látszott, hogy a körmendiekbe csak hálni jár a lélek, ez most már komolyan az Alba malmára hajtotta a vizet. Zeno triplájával huszonegy ponttal elhúzott az Alba (46-25). Freeman is hozzátette a magáét, így masszívan tartotta előnyét a Fehérvár. A Körmend amolyan grundkosárlabdát játszott, azt is a rosszabbik fajtából, minden szervezettség nélkül, pontatlan dobásokkal. Thames még összeügyeskedett egy hárompontost az etap végére – az addigi tizenkilenc csapatkíséreltből a másodikat dobta be -, de így is húsz pont volt a különbség (58-38).

A záró játékrészben bepottyant egy-egy vendég kosár, de a bizonytalan és elképzelés nélküli akciók folytatódtak. Az Alba pedig a végére egészen belejött. Zeno és főként Heath vezényletével megalázó vereségbe taszították az igen gyengén teljesítő Körmendet.