Nemes Bálint ezúttal világbajnokságon

A bulgáriai kadet birkózó-világbajnokságon csupán két fiú szabadfogású versenyzőt indít a magyar szövetség. Az egyikük Nemes Bálint, a Haladás VSE versenyzője.

A kadet (16–17 éves) korosztály világbajnokságát július 29. és augusztus 4. között Szófiában rendezik meg. A szabadfogású fiúk kezdik a versenyt. Magyarország ebben a szakágban csupán két birkózót indít. A 71 kilogrammos súlycsoportban versenyző Nemes Bálint a júniusi, olaszországi kadet Európa-bajnokságon résztvevő magyar csapatnak is tagja volt. A Haladás VSE 17 éves

birkózója számára a faenzai Eb nem sikerült jól, messze elkerülte őt Fortuna. Először a későbbi Európa-bajnok geor­giai versenyzővel találkozott, majd a vigaszágon az egyik bronzérmet kiharcoló örménnyel.

– Nagyon remélem, hogy ezúttal szerencsésebb lesz Bálint sorsolása, és több siker­élménye lehet – mondta klub­edzője, Veréb István.

A 71 kilósok – Nemes Bálinttal – kedden a selejtezőkkel kezdenek. Szerdára a vigasz­ági mérkőzések és az éremcsaták maradnak.

A felnőtt szabadfogású válogatott jelenleg Lengyelországban edzőtáborozik – soraiban ifj. Veréb Istvánnal és Ligeti Dániellel is. A tábort Varsóban a Ziolkowski emlékversennyel zárják, augusztus 2–4-én, ahol szőnyegre lép a Haladás VSE két kiválósága is. HE