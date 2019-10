Pályán az NB II-es női kézilabdacsapatok

Az NB II-es női kézilabda-bajnokság 5. fordulójában nyert a listavezető Bük, a dobogós Sárvár, győzött a Körmend is, a Celldömölk viszont kikapott.

Körmendi DMTE–Győri Audi ETO KC 25-23 (13-10). Körmend, 50 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Gréczi, Koltai.

Körmend: Dudora – Rábai 4, Huszár 3, Zsiga 3, Somlai 1, Csépke 1, Herczeg 7. Csere: Anek (kapus), Cser, Őri, Horváth D. 2, Szalai, Varga K, Kiskós 4. Edző: Varga Andrea, Kiskós Kitti.

A mérkőzés elején felváltva estek a gólok, jól védekezett a Körmend, azonban sok hibát vétett elöl, így nem tudott nagyobb előnyre szert tenni. A félidő végére alakult ki az addig legnagyobb, háromgólos különbség a hazaiak javára. A második félidő elején ritmust váltott a Körmend, támadásban és védekezésben is jól teljesített (40 perc: 20-14). A folytatásban a vendégek egész pályás letámadással próbáltak zavart kelteni a hazai sorokban, ami azonban csak az eredmény kozmetikázására volt elegendő. Biztosan, megérdemelten nyert a Körmend.

Büki TK–KK Ajka 44-24 (21-13). Bük, 100 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Bazsó, Kertész.

Bük: Büki – Szuhogyi 8, Szabó N. 4, Guttyán 6, Szabó R. 3, Cseledi 3, Baranyai 2. Csere: Szalai N. (kapus) – Gősi 3, Schuszter 6, Szabó D. 6, Kelemen 1, Marton 1, Bősze, Megyeri 1, Tóth B. Edző: Bölöni Roland.

A sereghajtót fogadta a Bük, de a vendég nem feltett kézzel érkezett, jól kezdett (10. perc: 5-7). A hazai csapat azonban gyorsan fordított, és a szünetre már nyolcgólos előnnyel vonulhatott. Az Ajka a második félidőben teljesen elkészült az erejével, így a Bük játékban és sebességben is ellenfele fölé nőtt. Hazai oldalon mindenki lehetőséget kapott, a sérülésből felépült Szabó Dóra is remekül szállt be a mérkőzésbe. A hazai csapat ilyen arányban is megérdemelten nyert, és továbbra is hibátlanul áll a tabella élén.

Celldömölki VSE-Vulkán fürdő–Egerszegi KK 27-34 (12-18). Celldömölk, 50 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Ritter, Sörös.

CVSE: Tömő – Kazári 2, Szomorkovits L., Szomorkovits A. 6, Freiberger 3, Szecsődi 15/3, Füzfa. Csere: Balogh V., Marton, Győrffy 1, Pongrácz. Edző: Salamonné Csótár Adrienn.

A vendégek kezdtek jobban, hétgólos előnyre tettek szert. A Cell nehezen tudta bevenni ellenfele kapuját – sok pontatlanság, felelőtlen befejezés jellemezte a hazaiak játékát, a kijátszott helyzetek is rendre kimaradtak. Fordulás után a gyorsabb játéknak és a jobb helyzetkihasználásnak köszönhetően felzárkóztak a hazaiak (39. perc: 17-19. A vezetést azonban nem tudta átvenni a többször is emberhátrányba kényszerülő CVSE, mert a hibák újra előjöttek, így az Egerszeg tovább növelte előnyét, végül biztosan nyert.

SZESE Győr–Sárvárfürdő Kinizsi 25-29 (12-11). Győr, 50 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Farkasné, Koronczai.

Sárvár: Varga Á. – Peitli 1, Jenőfi 14/4, Doncsecz 2, Soós, Cser 3, Vajda 2. Csere: Jurik, Bokor (kapusok), Szemes 1, Horváth E. 3, Gerencsér 3, Dávid, Barabás, Marton. Edző: Farkas Veronika.

A mérkőzést a zsinórban ötödik idegenbeli meccsét játszó Sárvár kezdte jobban annak ellenére, hogy a hazaiak Jenőfit szoros követő emberfogással próbálták kikapcsolni (5. perc: 1-3). Egy időkérést követően aztán talpra állt a Győr, fordított, és elhúzott 9-4-re. A vasi csapat helyzetét tovább nehezítette, hogy a félidő végén Doncsecz súlyosnak tűnő sérülést szenvedett. A második játékrész elején is a SZESE diktálta a tempót, sokáig őrizte is 2-3 gólos előnyét. Majd Farkas Vera edző újabb időkérése után, valamint a jól beszálló cserék vezérletével megtáltosodott a Sárvár. Jelentősen feljavult a vendégek védekezése, támadásban pedig Jenőfi vette hátára a csapatot, így az utolsó öt percnek már négygólos sárvári vezetéssel futottak neki a csapatok. Végül biztosan nyert a vasi együttes – és a harmadik helyről várja a folytatást.