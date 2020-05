Perl Zoltán nevelőegyesületében, a Falco KC-ban folytatja pályafutását

A városháza nagytermében – komoly médiaérdeklődéstől övezve –, sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Perl Zoltán nevelőegyesületében, a Falco KC Szombathely NB I-es kosárlabdacsapatában folytatja pályafutását – a válogatott játékos hosszú, három évre szóló szerződést írt alá.

A sajtótájékoztatón dr. Nemény András, Szombathely polgármestere, dr. Horváth Attila sportért is felelős alpolgármester, Tóth Kálmán, a városstratégiai, idegenforgalmi és sport bizottság elnöke, Gráczer György, a Falco KC ügyvezetője és természetesen Perl Zoltán vett részt.

Dr. Nemény András jelezte, korábban már egyértelműen meghatározta a városvezetés, hogy sport területén mely egyesületek, mely feladatok élveznek prioritást – a Falco KC a szombathelyi sport zászlóshajója, ennek megfelelően a jövőben is élvezni fogja a város támogatását. Ráadásul a Falco saját, városi tulajdonú cég, ezért ez esetben nagyobb a városvezetés felelőssége. A polgármester hangsúlyozta, a klub az elmúlt években erőn felül teljesített, nagyszerű eredményeket ért el mind a hazai, mind a nemzetközi porondon. Nem beszélve arról, hogy komoly, és ugyancsak eredményes utánpótlásbázissal rendelkezik.

Nemény András szerint fontos fel­adat a szombathelyi értékek Szombathelyen tartása – ezért kifejezetten örül annak, hogy Váradi Benedek és Perl Zoltán is marad sárga-fekete mezben. A polgármester külön kiemelte, hogy Perl Zoltán hároméves szerződésében nincs kilépési záradék külföldi ajánlat esetén sem. Végezetül elmondta, a város- és klubvezetés azért dolgozik, hogy a Falco az elkövetkező időszakban is az elmúlt évek színvonalán, hasonló anyagi körülmények között működhessen, hogy merész célokért küzdhessen.

Gráczer György elárulta, már februárban felvették a kapcsolatot Perl Zoltán menedzserével, mert mind a klub, mind a játékos nyitott volt a közös folytatásra. Aztán a koronavírus-járvány közbeszólt, ezért kicsit elhúzódott a tárgyalás – de végül így is nagyon könnyen megszületett a megegyezés.

– Nagyon örülök, hogy nevelőegyesületemben folytathatom a pályafutásomat, kifejezetten könnyen megegyeztünk – fogalmazott láthatóan felszabadultan a 24 éves, 2019-ben az év magyar kosárlabdázójának megválasztott Perl Zoltán. – Szerettem volna a Falcóban maradni, mert látom, hogy a klub – a város segítségével – évről évre fejlődik. Így mindig tudunk előrelépni. Ezért bízom benne, hogy az elkövetkezendő három évben is rendre komoly célokért küzdhetünk majd. Életem egyik legszebb élménye volt, amikor a bajnoki címet együtt ünnepeltük a szurkolókkal – amit még szeretnék sokszor átélni. Tudom, hogy a kosárlabdában hosszú időnek számít egy hároméves szerződés. Éppen ezért szeretném megköszönni a szakmai stáb, a klub- és a városvezetés bizalmát. Azon leszek – ahogy eddig is –, hogy minden mérkőzésen a legjobbamat nyújtsam, hogy hasznos tagja legyek a csapatomnak. Hogy a Falco-drukkereknek minél több örömet okozzunk mind a hazai, mind pedig a nemzetközi porondon.

A sajtótájékoztatót dr. Horváth Attila szavai zárták, aki szerint Perl Zoltán szerződése szimbolikus jelentőséggel is bír. Többek között ebben a súlyos egészségügyi helyzetben a reményt jelképezi, a jövőbe mutat, hogy az élet folytatódik, hogy remélhetőleg hamarosan visszaáll minden a normális kerékvágásba. Továbbá mutatja azt is, hogy a város ebben a nehéz helyzetben is felelősen viselkedik, gazdálkodik, vigyáz az értékeire – vigyáz többek között a Falco kosárcsapatára is.