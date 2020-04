Remek szezont futott a SZoESE amatőr NB I-es női kosárlabdacsapata

Remek teljesítményt nyújtott a 2019/2020-as csonka szezonban a Szombathelyi Egyetemi SE amatőr NB I-es női kosárcsapata.

A SZoESE 17 mérkőzést játszott a koronavírus-járvány miatt – eredményhirdetés nélkül – félbeszakított 2019/2020- as szezonban. Tizenkét győzelemmel, öt vereséggel a 14 csapatot felvonultató tabella ötödik helyén állva ért véget számára a bajnokság – bőven volt esélye a felsőházi rájátszás kiharcolására.

– Az elmúlt évek legjobb szezonját futottuk – értékelt a szombathelyi Egyetemi SE amatőr NB I-es női kosárcsapatának edzője, Szabó László. – Beérni látszik az évek óta tartó munka, egyre jobb teljesítményre képesek a fiatal játékosaink – továbbá kedvező a fiatal és a rutinosabb játékosok aránya. Mondhatom talán azt is, hogy most már egy viszonylag összeszokott csapattal dolgozhatok, mindenki

tudja és teszi a dolgát. Az ötödik helyezés kiváló eredmény.

– Főleg annak tükrében, hogy sok sérülés nehezítette a dolgunkat, kulcsemberek is dőltek ki hosszabb időre. Még kilenc mérkőzés várt volna ránk az alapszakaszból, minden bizonnyal előrébb is léphettünk volna a tabellán. Szomorúak vagyunk, hogy véget ért a bajnokság – de ebben a helyzetben nem hozhatott más döntést a szövetség. Elégedett vagyok a csapatom teljesítményével.

– Egyébként nem álltunk le teljesen, a lányok egyéni edzésterv alapján dolgoznak, ellenőrizni is tudom őket – árulta el Szabó László. – Természetesen nem az igazi így dolgozni, de egyelőre nem tehetünk mást. Az biztos, hogy motiváltan várjuk a folytatást! Bízunk benne, hogy a következő szezon minden gond nélkül, időben el tud kezdődni. Bízom abban is, hogy a csapatom fejlődése töretlen marad, és jövőre mind játékban, mind eredményességben tudunk még előrébb lépni. Bizonyítanunk kell, hogy a mögöttünk hagyott szezon nem csak egy kiugró eredmény volt, hanem stabilan is képesek vagyunk jó kosárlabdára.