Remekeltek a sárvári tekések

Újoncként az előkelő hatodik helyen állt az NB I. Nyugati csoportjában a Sárvári Kinizsi-Kékgolyó együttese, amikor befejezettnek nyilvánították a tekebajnokságokat.

A Sárvári Kinizsi-Kékgolyó korábban még sosem szerepelt az NB I.-ben, így nagy volt az öröm a Rába-partján a tavalyi NB II.-es bajnoki címet követően. Ám nem voltak könnyű helyzetben a sárváriak, hiszen pályájuk az NB I.-re már nem volt alkalmas, így a Répce Sportcsarnok lett a hazai pályájuk. Ami ugye a 2019–20-as szezon elején nekik is teljesen új pálya volt. Ehhez képest, amikor a Magyar Tekézők Szövetsége május 15-én a koronavírus-járvány miatt lefújta a bajnokságot, a sárváriak a 12 csapatos NB I. hatodik helyén álltak.

– A szezon elején a 8–10. hely valamelyikét tűztük ki célul, a hatodik hely minden várakozásunkat felülmúlta – mondta Farkas Imre, a sárváriak játékos-edzője, szakosztályvezetője. – Ráadásul csak egy pontra álltunk az ötödik helyen tanyázó pétiektől – és őket fogadtuk volna akkor, amikor félbeszakadt a bajnokság. Azaz reális esélyünk nyílt arra, hogy az első NB I.-es évünket az ötödik helyen zárjuk. A szezon elején kellett egy kis idő, mire elkaptuk a fonalat, szoknunk kellett az új hazai pályánkat, ráadásul a keretünk 90 százaléka korábban sohasem ütött még 120 fát, csak százat.

– Rá kellett döbbenniük, hogy az NB II.-vel ellentétben ez itt már nem hobbi-, hanem versenysport. Három idegenbeli vereség után a negyedikben játszottuk első hazai meccsünket, és egy erős Csákánydoroszlót sikerült 7:1-re megvernünk, egy fán múlott, hogy nem 8:0 lett a vége. Az első idegenbeli sikerünket Sopronban, a 9. fordulóban arattuk, 7:1-re győztünk. Úgy érzem, ez a meccs volt a fordulópont. Ekkorra állt össze a csapatunk, és találtuk meg azt, hogy milyen sorrendben lépjenek pályára a játékosok. A sikeres szereplés egyik záloga az volt, hogy a verhető csapatok ellen sikerült begyűjtenünk a pontokat. Ami a játékosokat illeti, Gombos Balázs beváltotta a hozzá fűzött reményeket, Bejczi Tamás pedig tavasszal teljesített jobban. Csirkovics Lajos munkahelyi elfoglaltsága miatt a szezon első felét kihagyta, majd olyannyira alapember lett, hogy minden meccsén pontot szerzett.

– Jómagam Bejczi Tamással a befejező sorban léptünk pályára, ősszel fele-fele arányban nyertük a meccseket, tavasszal viszont mindketten hoztuk minden mérkőzésünket. Maximálisan elégedett vagyok a csapattal, ezért nem is tervezünk nagy változást a keretben. A 67 éves Baranyai Ernő a kora miatt távozik, de amatőr szinten továbbra is tekézik. Mivel egyébként is magas a csapatunk átlagéletkora, egy fiatal játékost mindenképpen szeretnénk igazolni. Az eredeti tervek szerint szeptember 1-jére elkészült volna a Sárvár Arénában a tekepálya, de a koronavírus miatt csúszik az átadás – így a következő bajnokságban is Répcelakon rendezzük a hazai meccseinket. A felkészülést pedig július 13-án kezdjük.