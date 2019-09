Rossz celldömölki kezdés után jó folytatás

Az NB I-es férfi asztalitenisz-bajnokság 2. fordulójában a CVSE II. legyőzte a Pénzügyőrt.

Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels II.-Pénzügyőr SE I. 9-5. – Celldömölk, OPÁL-csarnok, NB I-es férfi asztalitenisz-mérkőzés.

A párosoknál a Kárász-Bőhm duónak nem volt esélye, viszont a Baranyai-Iván kettős meccslabdáról veszített. A vendégek lépéselőnybe kerültek, ám a második körben 3-3-ra kiegyenlítettek. Majd 4-4-es állásnál három kulcsfontosságú mérkőzést is nyertek a hazaiak. Iván Bertold bravúros győzelmet aratott Gelléri ellen, Baranyai is megverte Zsigát és Kárász is kétvállra fektette Simont. A hazaiak tehát 7-4-re, majd 8-4-re elhúztak és végül megérdemelten nyertek. A celldömölkieknél ezúttal a fiatal Iván Bertold volt a nyerőember, de dicséret illeti a hazai pályán ezúttal debütáló Kárász Dávidot is, aki mindhárom egyéni meccsét megnyerte.

Páros. Baranyai, Iván B.-Agócs, Zsiga 2:3, Kárász, Bőhm-Simon, Gelléri 0:3 (0:2). Egyéni, 1. forduló: Kárász-Gelléri 3:1, Bőhm-Agócs 3:2, Baranyai-Simon 0:3, Iván B.-Zsiga 3:2 (3-3). 2. forduló: Kárász-Agócs 3:0, Bőhm-Simon 0:3, Baranyai-Zsiga 3:1, Iván B.-Gelléri 3:1 (6-4). 3. forduló: Kárász-Simon 3:1, Bőhm-Zsiga 3:2, Baranyai-Gelléri 0:3, Iván B.-Agócs 3:1 (9-5). Győzött: Kárász 3, Iván B. 3, Bőhm 2, Baranyai 1, illetve Simon 2, Gelléri 1, Agócs-Zsiga, Simon-Gelléri.