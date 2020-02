Sérülése miatt ifj. Veréb István nincs a csapatban

Tegnap megkezdődött Rómában a birkózók idei Európa-bajnoksága. A kontinensviadalon szombaton lép szőnyegre Ligeti Dániel, a Haladás VSE szabadfogású kiválósága. Sérülése miatt nem indulhat a zöld-fehérek másik válogatottja, ifj. Veréb István.

A hétfőtől vasárnapig tartó római Európa-bajnokságon 21 magyar birkózó lép szőnyegre. Szerdáig versenyeznek a kötöttfogásúak, egyben akkor kezdenek a nők, a férfi szabadfogásúak csatározásait pedig péntektől vasárnapig rendezik. Közel húsz esztendeje minden évben ad válogatottat a Haladás VSE Veréb István vezette birkózószakosztálya.

Idén sincs ez másként, igaz, ezúttal csak egy szombathelyi résztvevő lesz: Ligeti Dániel a szabadfogás 125 kg-os súlycsoportjában képviselheti a magyar színeket. A 30 éves szombathelyi birkózónak ez már a 12. felnőtt Eb-je. Egyszer ezüstöt, kétszer bronzot is nyert, és további négy alkalommal jutott el még a bronzmérkőzésig, amit nem nyert meg, hanem ötödik lett. Ligeti tehát, aki már két olimpián is indult – négy éve, Rióban hetedik lett –, a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik.

– Bár nem ez lesz a 2020-as év fő versenye – mert még egy vagy két brutálisan erős olimpiai kvalifikációs verseny is vár rám, és valamelyiken döntőbe kell jutni a tokiói kvótáért –, mégiscsak egy Európa-bajnokság, amelynek rangja van. És a mezőny itt is nagyon erős lesz – mondta Ligeti Dani.

– Ketten-hárman, a grúz világ- és Európa-bajnok Petriasvilivel az élen kiemelkednek, és négyen-öten pályázunk még a dobogós helyekre. Bár egy nagyágyú, az orosz Mahov kiesett a sorból, mivel nemrégiben doppingolás miatt eltiltották, akad olyan honfitársa, aki szintén nagyon erős, bár nem verhetetlen. Én – legalábbis fizikálisan – rendben vagyok, bár a szintén Rómában rendezett idei első rangsorverseny óta a bokámat fájlalom. De most nincs idő és lehetőség változtatni. Szerencsére csak néhány percig nagyon kellemetlen, aztán tudok vele birkózni. Azon a januári, római versenyen voltak jobb és rosszabb pillanataim. Végül ötödik lettem. A bronzmérkőzésen kezemben volt a győzelem, hiszen 4-1-re vezettem már, aztán kikaptam. Azóta is próbálom az ott elkövetett hibákat javítani. Pénteken éjjel érkeztem haza Mahacskalából, majdnem két hétig edzőtáboroztunk ott. Nagyon hasznos volt, rengeteget birkóztunk, délelőtt és délután is erős ellenfelek ellen. A második héten mentálisan egy kicsit el is fáradtam. Az a nagy kérdés, hogy fejben milyen napot fogok ki. Szeretnék száz százalékot nyújtani az Európa-bajnokságon, maximálisan kibirkózni magam. Rám férne egy jól sikerült verseny, nagy lökést adhatna a kvalifikációs megmérettetésekre.

Ligeti Dániel csütörtökön utazik el Rómába. A szabadfogásúak 125 kilós súlycsoportjának versenye szombaton 11.30-tól rajtol, reméljük, hogy a zöld-fehérek kiválóságának még vasárnap is lesz feladata a szőnyegen.

Nincs ott a hétfős magyar férfi szabadfogású Eb-csapatban ifj. Veréb István, az egyszeres vb- és háromszoros Eb-bronzérmes akár a 92, akár a 86 kg-ban erőssége lehetne a válogatottnak – ha nem volna sérült.

– Sajnos a nyakam egyelőre nincs olyan állapotban, hogy tudjak vele birkózni, a januári válogató versenyen sem indultam. A regeneráció érdekében rengeteg kezelésre járok, de ettől függetlenül naponta edzek, csak birkóznom nem szabad még. Bízom abban, hogy a márciusi, budapesti olimpiai kvalifikációs versenyre már tökéletes állapotban leszek – nyilatkozta a 32 esztendős Veréb.

A magyar kötöttfogásúak jól kezdték az Eb-t, lapzártánkkor Lévai Zoltán (77 kg) és Lőrincz Viktor (87) már elődöntősnek tudhatta magát, Torba Erik (63) pedig még bízhatott a vigaszágra kerülésben.