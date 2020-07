Stieber Zoltán Újpesten

A Sárvárról indult válogatott, Európa-bajnokságot megjárt Stieber Zoltán az Újpest NB I.-es labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.

A 31 éves, rutinos szélső éppen az Újpest utánpótlásából került 2005-ben Angliába az Aston Villa csapatához, majd játszott az ugyancsak angol Yeovil Town gárdájában. Aztán Németország – a TuS Koblenz, az Alemannia Aachen, az FSV Mainz 05, a Greuther Fürth, a Hamburger SV, az 1. FC Nürnberg és az 1. FC Kaiserslautern – következett. A folytatásban az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokságban, a DC United színeiben is kipróbálta magát. Tavaly tért vissza Magyarországra, az NB I.-be, a mögöttünk hagyott szezonban a Zalaegerszeg szerelését viselte. Stieber 22 mérkőzésen kapott lehetőséget a ZTE együttesében, két gólt, öt gólpasszt jegyzett – de térd­sérülése miatt az utolsó nyolc fordulóban már nem lépett pályára. Lejárt a szerződése, a felkészülést már a Újpesten kezdte, így nem hatott meglepetésként, hogy a 20-szoros bajnok, 10-szeres magyar kupa-győztes, patinás lila-fehér klubhoz szerződött.

– Nagyon örülök, hogy sikerült aláírnom Újpestre, nagyjából 15 év után kerültem újra a klub kötelékébe – fogalmazott Stieber Zoltán az Újpest FC hivatalos honlapján. – Külön boldoggá tesz, hogy az öcsémmel egy csapatban tudok remélhetőleg minél többet játszani majd. Bízom benne, hogy segíteni tudom a klubot mind a pályán, mind azon kívül.

Stieber Zoltán öccse, a 28 éves András leigazolását ugyancsak bejelentette az Újpesten. A középpályás szintén megfordult a klub utánpótlásában és az Aston Villában, majd a Győri ETO-ban, Pápán, Ajkán, Budaörsön, Gyirmóton és Mosonmagyaróváron futballozott.

Barta Csaba ügyvezető jelezte, már tavaly is keresték a Stieber fivéreket, most végre összejött az egyezség Stieber Zoltán – aki a 10-es mezt kapja meg Újpesten – 26-szor szerepelt a magyar válogatottban, három gólt rúgott a nemzeti csapatban. Legutóbb 2018 szeptemberében játszott címeres mezben – ott volt a 2016-os franciaországi Európa-bajnokságon is.