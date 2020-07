Szombathelyen nevelkedett, Amerikát is megjárt kosarast igazolt a Körmend

Az egyes és kettes poszton bevethető Kenéz Csaba három évre szerződött az Egis Körmend kosárcsapatához.

Kenéz Csaba Szombathelyen, a Falco KC korosztályos csapataiban nevelkedett, majd egy évet Floridában, a Montverde Academy kötelékében töltött.

A 191 centiméter magas, 82 kilogramm súlyú játékos most csatlakozik az elmúlt szezonban elindított körmendi utánpótlásprogramhoz. Patai Benjamin a fiatal program vezetője így nyilatkozott a 18 éves kosaras leigazolásáról:

– Nagyon örülök, hogy Kenéz Csaba csatlakozott klubunkhoz. Egy rendkívül keményen dolgozó és magas játékintelligenciával rendelkező irányító, aki a Falco és a korosztályos válogatott meghatározó játékosa volt. Ezen túl a floridai Montverde Akadémián is kosarazott, amit magam is jól ismerek. Ez az USA egyik legjobb utánpótlás-nevelő intézete. Csaba érkezésével is erősítjük az utánpótlásprogram magas színvonalát, hiszen egy labdabiztos irányítóról van szó, akinek segítségével más körmendi játékosok is átvehetik a pontgyártó szerepet. Ilyen lehet Kiss Mátyás és Kiss Benedek, valamint Érsek Marcell.

A célunk az, hogy továbbra is olyan utánpótlásprogrammal dolgozzunk, amelyből évről évre újabb tehetségeket adhatunk az élvonalnak. Tavaly már egy nagyon erős gárda állt össze, és ahogyan Ziga Mravljak vezetőedző is mondta, sokan szeretnének csatlakozni hozzánk más kluboktól is. Elértük azt a szintet, hogy mi válogathatunk, mi pedig csak a legkeményebben dolgozó tehetségeket szeretnénk idehozni. Csaba ennek teljes mértékben megfelel.