Szuperliga: a CVSE az elődöntőben

A Közép-európai Szuperliga negyeddöntőjének hazai visszavágóján nem tudott nyerni a CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels együttese, de a korábbi, idegenbeli siker is elég volt az elődöntőbe jutáshoz.

CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels–SK Vydrany 5-5. – Celldömölk, férfi asztalitenisz Közép-európai Szuperliga negyeddöntő, második mérkőzés.

Páros: Szita, Kriston–Lelkes, Novota 2:3 (-4, -9. 3. 8. -7) (0-1). Egyéni, 1. forduló: Fazekas–Lelkes 3:1 (6, -9, 4, 11), Kriston–Peko 3:1 (6, -9, 4, 11), Szita–Novota 2:3 (8, -7, 6, -5, -7) (2-2). 2. forduló: Kriston–Lelkes 2:3 (8, -10, 10, -8, -7), Fazekas–Novota 3:1 (-8, 7, 4, 8) (4-3). 3. forduló: Kriston–Novota 2:3 (-6, -9, 6, 4, -12), Szita–Lelkes 3:2 (9, -9, -7, 4, 7), Fazekas–Peko 0:3 (-7, -4, -8) (5-5).

A celldömölkiek egy héttel ezelőtt 6-4-re nyertek a negyeddöntőjének első találkozóján idegenben. Hazai pályán a nagyon különbségű győzelem, a biztos továbbjutás volt a célja Klampár Tibor legénységének. A mérkőzés azonban nem jól indult, a párost itthon is elbukták. Az első egyéni körben Fazekas Péter és Kriston Dániel győzelmével fordítani tudott az álláson, de Szita Márton ellen a szlovákok első számú játékosa, Novota egalizált.

Kriston Nemeshódoson könnyedén verte Lelkest, ám ezúttal hatalmas, ötszettes csatában alulmaradt. Szerencsére Fazekasnak sikerült visszavágnia Novotának, Szitának pedig ezúttal sem okozott nagy gondot az ifjú Peko. De így is teljesen nyílt volt a találkozó az utolsó három mérkőzés előtt (4-3). Kriston most nem bírt Novotával, Szita szerezte meg a biztos továbbjutáshoz szükséges győzelmet nagy küzdelemben (5-4). Újabb győzelemre már nem is volt szükség, három és fél órás csata után továbbjutott a CVSE. Győztek: Fazekas 2, Kriston 1, Szita 2, illetve Lelkes 1, Novota 2, Peko 1, Lelkes–Novota páros.