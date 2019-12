Top 12 bajnokság Celldömölkön

Ismét országos versenynek adhat otthont a celldömölki OPAL Asztalitenisz-csarnok, szombaton és vasárnap itt rendezik meg a 2019. évi felnőtt Top 12 bajnokságot.

Június első hétvégéjén a csapatbajnokság férfi és női négyes döntője volt az új celldömölki asztalitenisz-csarnok el­ső nagy rendezvénye, és most itt a következő országos torna: a felnőtt Top 12 bajnokság. Az évente megrendezett kétnapos versenyen elvileg – a kiírás szerint – az érvényes férfi és női magyar ranglista 1–9. helyezettje, valamint a bajnokságot megelőző Top 12 kvalifikációs verseny 1–3. helyezettje indulhat (a mögöttük végzők a tartalékok). A két-két női és férficsoportba sorsolt versenyzők az első versenynapon csoportjukban körmérkőzést vívnak. Vasárnapra az 1–2. helyezettek maradnak versenyben, ők vívják az elődöntőket.

Annak győztesei játsszák a döntőt, a vesztesek bronzérmesek lesznek. A mezőnynek a celldömölkiek két játékosa is tagja: Fazekas Péter a ranglista második helyével, Kriston Dániel pedig a kvalifikációs versenyen elért második helyével szerzett jogot az indulásra.

De a valódi rajtlista nagyon sokban különbözik az indulásra jogosultak névsorától. Sok a hiányzó, az előzetesen megjelölt tartalékokkal együtt a férfiaknál kilencen, a nőknél négyen mondták le a viadalt. Ilyenre talán még nem is volt példa a Top 12 bajnokság mintegy

hat évtizedes történetében: a férfiaknál csak nyolcfős lesz a mezőny. A válogatott kerettagok mindegyike hiányzik majd. A férfiak és a nők is a január végi olimpiai selejtezőre készülnek. És mivel idén sok verseny volt, ezen a héten kaptak pihenőt a szövetségi kapitánytól. Bár elnökségi határozat is van arról, hogy minden játékosnak kötelező indulni a Top 12-n. Most aztán áll a bál.

Mindenesetre nem marad­nak asztalitenisz nélkül a sportág Vas megyei szimpatizánsai. Szombaton az alábbi játékosok lépnek színre. Férfiak: Fazekas Péter (CVSE-Swie­tels­ky-Jufa Hotels), Lung Dániel (Győri Elektromos), Both Olivér (Mainz), Kramarics Gergő (Mosonmagyar­óvár), Kriston Dániel (CVSE), Nagy Miklós (SZERVA), Simon Ferenc (Pénzügyőr), Kishegyi Ákos (Dunakeszi). Nők: Bálint Bernadett (Uentrop), Peterman-Varga Tímea (Bp. Erdért), Tóth Kata (Bp. Erdért), Imre Leila (Bp. Erdért), Harasztovich Fanni (Landshut), Nagyváradi Mercédesz (Budaörs), Dari Helga (Statisztika), Ambrus Krisztina (Bp. Erdért), Molnár Kendra (Statisztika), Horváth Lilla (Orosháza), Drabant Anita (Kecskemét), Balogh Ágnes (Jászkun).

Szombaton 10 órától az 1–3. fordulókat, 16 órától pedig a 4–5. fordulókat rendezik három-három asztalon a férfiaknál és a nőknél is. Vasárnap délután lesznek az éremcsaták: 15 órakor kezdődnek az elődöntők, 16 órakor pedig a két finálé. A mérkőzések négy nyert játszmáig tartanak.