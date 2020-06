Tovább épül a jövő Haladása – Hat labdarúgó hosszabbított szerződést

Újabb játékosokkal hosszabbított szerződést a Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapata; pénteken hat futballista írt alá kontraktust a zöld-fehérekkel.

Ha péntek, akkor szerződéshosszabbítások. A remek tavaszt maga mögött hagyó Szombathelyi Haladás NB II.-es labdarúgócsapatának ügyvezető igazgatója, Séllei Árpád múlt pénteken sajtótájékoztató keretén belül szerződést hosszabbított Mátyus János vezetőedzővel, segítőjével, Felipe Matossal, valamint négy játékossal, Verpecz Istvánnal, Tóth Dáviddal, Devecseri Szilárddal és Farkas Balázzsal.

Ezen a héten pénteken újabb lejáró szerződésű futballisták kötelezték el magukat a Haladás mellett. Rózsa Dániel, Németh Milán, Kiss Bence, Jancsó András, Rácz Ferenc és Tóth Barna sajtótájékoztató keretében hosszabbította meg június 30-án lejáró kontraktusát a Haladás Stadion egyik impozáns sky boxában. Jancsó egy plusz egy, a többiek egyaránt kétéves szerződést írtak alá.

– Örülök, hogy a hat labdarúgó minket választott – mondta Séllei Árpád, a Haladás ügyvezető igazgatója. – Annak külön örülök, hogy valamennyiükkel könnyen sikerült megegyeznünk. Jó futballistákkal kötöttünk szerződést azért, hogy a következő bajnokságban jól teljesítsünk.

A több poszton is bevethető, 24 éves, tősgyökeres szombathelyi Jancsó András a 2019/20-as bajnokságban 21 bajnokin egy gólt szerzett.

– Nagyon boldog vagyok, hogy továbbra is a Haladásban szerepelhetek – jelezte Jancsó András. – Minden Szombathelyhez köt, ötéves korom óta futballozok itt, egy-másfél esztendőt leszámítva máshol nem is játszottam. Most volt ugyan egy NB I.-es ajánlatom, de a remekül sikerült tavaszi szezon után úgy döntöttem, hogy nem váltok – a Haladással szeretnék NB I.-ben futballozni. Ilyen játékoskerettel, szakmai stábbal, szurkolótáborral ez sikerülhet is.

Tóth Barna télen, Nyíregyházáról érkezett, és a Budapest Honvéd elleni hazai Magyar Kupa-meccsen bombagóllal tette le névjegyét. Az egy centiméter híján két méter magas csatár a tavaszi utolsó, Békéscsaba (3-1) elleni bajnokin kétszer is betalált.

– Számomra már télen is nagy lehetőség volt a Haladás megkeresése – mondta Tóth Barna. – Bár akkor nehéz helyzetben volt a klub, mégsem volt kérdés, hogy ide igazolok. Az azóta eltelt fél év pedig meggyőzött arról, hogy jól döntöttem. A klub, a stáb, a vezetőség, a játékoskeret és a szurkolótábor olyan szintet képvisel, hogy meggyőződésem, a jövőben nagy célokért küzdhetünk. Csak pozitív élmények értek a Haladásban, örülök, hogy továbbra is ehhez a klubhoz és városhoz tartozom.

A kétszeres válogatott Rózsa Dániel még ősszel, a Vasas ellen szenvedett boka- és térdsérülést. Emiatt (is) a magunk mögött hagyott bajnokságban csak két meccsen védett – ám a 35 éves, remek képességű kapus már teljesen egészséges.

– Lassan már 30 éve védek Szombathelyen, így nem is volt kérdés számomra, hogy ha szükség van rám, a tapasztalatomra, nagyon szívesen maradok – jelezte Rózsa Dániel. – Ebben közrejátszott az is, hogy komoly és jól látható munka indult el télen, amelynek már tavasszal megvolt az eredménye. Remélem, a jövőben is folytatódik ugyanez a munka, és sikeresek leszünk.

Kiss Bence a középpálya motorja, emellett a csapat egyik irányítója is. A húszéves, jánosházi születésű futballista a 2019/20-as bajnokságban 26 mérkőzésen szerepelt, két gólt szerzett.

– Annak idején az akadémián kezdtem el futballozni, majd egy hévízi és jánosházi kitérő után kerültem vissza az akadémiára, majd innen a Haladásba – mondta Kiss Bence. – Egy évet ugyan Kazincbarcikán is futballoztam közben, de pályafutásom jelentős része Szombathelyhez kötődik. Az NB I.-ből és az NB II.-ből is voltak megkereséseim, de a Haladás mellett döntöttem.

A bal oldali védő Németh Milán alapembere a szombathelyieknek. Az elmúlt bajnokságban sérülése ellenére is 23 találkozón szerepelt a 32 esztendős játékos.

– Séllei Árpád ügyvezető igazgatónak és a szakmai stábnak nagy köszönettel tartozom, hogy a jövőben is számítanak rám – fogalmazott Németh Milán. – Köszönöm a barátoknak és mindazoknak a szurkolóknak, akik támogattak ebben a döntésben. Tavasszal elindultunk egy úton, amelyről nem térünk le. Hiszem, hogy folytatni tudjuk a győzelmi sorozatot. Remek szezont zártunk, biztos vagyok abban, hogy a következő még ennél is sikeresebb lesz.

Rácz Ferenc tavasszal a Haladás egyik vezére volt. Ha neki jól ment a futball, a csapat is eredményes volt – márpedig általában jól játszott a 29 éves támadó, akit télen fél évre szerződtetett a zöld-fehér együttes. Rácz most két évre kötelezte el magát.

– Amikor télen szerződtetett a Haladás, már mondtam, hogy nekem csonka, befejezetlen történetem van a csapattal – tudtuk meg Rácz Ferenctől. – Fiatalon kerültem el Szombathelyről, sokkal érettebb emberként tértem vissza. Nagyon örülök, hogy tovább folytatódik a történetem a Halival. Segíteni akarok a csapatnak, ami nem lesz nehéz, ugyanis remek futballisták alkotják. A következő bajnokságban már nem az lesz a kérdés, hogy melyik csapat nem veri meg a Haladást, hanem nagyobb célokért lépünk pályára.