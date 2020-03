Vörös Virágra műtét vár

Műtét és több hónapos rehabilitáció vár a Kőszegi SE sportolójára, Vörös Virágra, aki a síugró világkupa-sorozat lillehammeri állomásán az edzésen bukott, és megsérült.

A Magyar Sí Szövetség szombati tájékoztatása szerint a 19 esztendős – nagyszerű formában lévő – versenyző térdében keresztszalag-szakadást, valamint meniszkusz-sérülést állapítottak meg az orvosok a Sportkórházban.

– Sajnos az MRI kimutatta, hogy ismét elszakadt a keresztszalagom, egy kis porcleválás is van. Szóval műtét és hosszú rehabilitáció vár rám – nyilatkozta Vörös Virág a Magyar Sí Szövetség hivatalos honlapjának, hozzátéve, hogy hat-nyolc hónapos kényszerpihenővel számol.

Vörös Virág még múlt hétfőn a lillehammeri edzésen az első ugrásnál sérült meg, miután megbillent a levegőben, és a talajfogáskor bukott. A három évvel ezelőtt – ugyancsak keresztszalag-szakadás miatt – műtött bal térdét fájlalta, és miután nem tudott lábra állni, hordágyon vitték le a pályáról. Több vizsgálatot is elvégeztek rajta az egyik norvég kórházban, ahol a szakemberek kizárták a törést, és a leletek alapján keresztszalag-lazulást diagnosztizáltak. Budapesten a hét második felében folytatódtak vizsgálatok, melyek kedvezőtlenebb eredményeket hoztak.

A kőszegi síugró 2016 szeptemberében szenvedett súlyos keresztszalag-szakadást, megműtötték, majd rehabilitáció következett, és egy teljes téli szezont ki kellett hagynia. 2017 nyarán sikerült visszanyerni kondícióját, és technikai felkészültsége is folyamatosan javult, így újra versenyezni kezdett. Erre a szezonra érte el csúcsformáját, januárban a női világkupa-sorozat történetének első magyar világkupa pontját gyűjtötte be a romániai Barcarozsnyón. Vörös Virág előtt a pontszerzés utoljára Fischer Lászlónak sikerült még 1984-ben a Lake Placid-i világkupán. A további világkupa versenyeken is remekül teljesített, újabb pontokat szerzett, ezzel belépett a síugrók szűk elitjébe: ugyanis 14 versenyből öt alkalommal is bekerült a legjobb harminc közé. És mivel a koronavírus-járvány miatt törölték a szezon további világkupa-versenyeit, eldőlt, hogy 12 pontjával a 42. helyen végzett.