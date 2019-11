Szörnyű sérülést szenvedett André Gomes

Szon Hung Min, a vendégek játékosa hátulról odalépett André Gomesnek, aki a vele szemben érkező Serge Aurier-nek ütközött – írja a Nemzeti Sport Online.

Az Európa-bajnok portugál játékos lába rendellenes szögben állt az eset után – az első szabálytalanságot elkövető Szon Hung Mint annyira megviselték a történtek, hogy nem is bírta könnyek nélkül.

Son was in tears after that Andre Gomes injury. That was hard to watch!! 😭 pic.twitter.com/IK3LTg6wie

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 3, 2019