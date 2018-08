Botrány, amit műveltünk.

„Egy napon biztosan a Bajnokok Ligájában is lesz, de nem kapkodunk” – nyilatkozta április közepén Aleksander Ceferin a videobíró bevezetésének szükségességét firtató felvetésre a Gazzetta dello Sportnak adott interjúban. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke szerint a rendszert továbbra is tesztelni kellene, és a szlovén sportdiplomata aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a nyári, oroszországi vb-n alkalmazza.

Az olasz sportnapilap történetesen a Real Madrid–Juventus BL-negyeddöntő visszavágója után kérdezte Ceferint, aki nagyvonalúan átlépett a 92. percben történteken. Az angol Michael Oliver 11-est ítélt, amikor Medhi Benatia hátulról fellökte Lucas Vázquezt, Cristiano Ronaldo belőtte a büntetőt, így nem jött a hosszabbítás, a ­Real továbbjutott. Ceferin szerint felesleges lett volna videózni, csak az idő ment volna el azzal, ha hússzor megnézik a jelenetet, az emberek fele szerint 11-es volt, a másik fele szerint meg nem. (Maradjunk annyiban, jelentős kisebbségben vannak azok, akik szerint szigorúan a szabálykönyvet nézve nem lett volna szabad befújni a büntetőt, az ellenvéleményen levők is inkább olyan húrokat pengetnek, hogy nem a bírónak kellett volna eldönteni a továbbjutást.)

Az elődöntők visszavágóján viszont nagyon jól jött volna a videobíró, hiszen a Real–Bayern München mérkőzés után a bajorok két meg nem adott büntetőt is számon kérhetnek Cüneyt Cakiron. A török bíró szemet hunyt Marcelo kezezésén (még a brazil védő szerint is 11-est kellett volna ítélni) és Robert Lewandowski buktatásán is. Az AS­ Roma–Liverpool-meccsen­ Ceferin honfitársa, Damir Skomina Trent Alexander-Arnold kezezését nem vette észre, és még egy 11-es járt volna rómaiaknak. Skomina a lefújás után, visszanézve az ominózus jeleneteket, úgy fogalmazott:

„Botrány, amit műveltünk.”

De még említsük meg azt is, hogy az Európa-liga elődöntőjében a Red Bull Salzburg–Olympique Mar-

seille találkozón a franciák­ a 116. percben egy olyan szöglet után szerezték meg a továbbjutást jelentő góljukat, hogy a visszajátszást látva fogjuk a fejünket, miként lehet, hogy Szergej Karaszjov szögletet ítélt az egyértelmű kirúgás helyett.

Ha valaki rászólhatott volna a vb-n amúgy egyaránt bíráskodó Cakir, Skomina és Karaszjov fülére, meglehet, hogy most egészen más csapatok készülhetnének a döntőkre. Aleksander Ceferinnek és a többi vaskalapos potentátnak az UEFA-ban lassan ideje lenne kidugni a fejét a homokból.