Nagy Feró rajong az unokájáért

A hetvenkedő rocksztár fülig szerelmes a másfél éves unokájába, akiért a születése óta rajong. A kis Patrik sokban hasonlít a nagypapájára, igazi energiabomba – ezt legutóbb a veresegyházi medveparkban tett családi látogatás alkalmával is bizonyította.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A most tizennyolc hónapos Patrik nemcsak a szülei, de a nagyszülei szeme fénye is. Nagy Feró az elsőszülött unokáját minden más családtagja elé helyezi, és bár zenészként még ma is sokat van távol az otthonától, a szabadnapjain azon töri a fejét, mivel kedveskedhetne a csöppségnek – írja a Hot! magazin összeállítása alapján a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

„Néha jólesik lázadni!”

A május elsejei tabáni Beatrice-koncertre készülő rocker legutóbb a Családok éve alkalmából a veresegyházi Medveparkba jutott el az unokájával és a két fiával, a különleges program mindnyájuknak nagy élmény volt. Patrik még a medvét is meg merte etetni mézzel. Igazi vagány – pont, mint a nagypapája!

„Hunor fiam szerint sokban hasonlít rám az unokám” – árulta el Feró a Családvarázs című műsornak a csalad.hu portálon.

Hetente kétszer focizik A rocker, ha éppen nincs semmi dolga, szeret bekuckózni az emeleten: körbeveszi magát a kütyüivel, válaszol a levelekre, szundít, olvas vagy focizni megy. Utóbbit Hunor fiával hetente kétszer is összehozza. – Ki kell használom minden perc pihenést, mert év közben nagyon elfoglalt vagyok – magyarázta a sztár.

– Patrik tényleg olyan túlmozgásos, hiperaktív, mint én, ebben van igazság. A szerelem nem megfelelő szó arra, ami Patrik és köztem van, a mi érzéseink ennél földöntúlibbak. Rajongója vagyok ennek a kisfiúnak, aki nagyon szeret engem, bár ennek oka is van, mivel én a józan ész határain belül mindent megengedek neki, ami őt boldoggá teszi – mesélte a Hot! magazinnak az énekes. – Picivel többet, mint a drága szülei, ezért ők néha orrolnak is rám, de ezzel nem törődöm. Nálam nincs felülbírálás, nincs tiltás. Bevallom, néha olyan kajákat is megkóstoltatok Patrikkal, amilyet otthon a szülei nem adnak neki, például a nutellás banánt imádja! Babakorában is adtam neki lecsóba mártogatott kenyérbelet, azt is jóízűen elcuppogta, és nem lett baja. Hát akkor? Azt akarom, hogy az unokám jól érezze magát, ha pár órára vagy egy-két napra velem meg a feleségemmel van. Tiszteletben tartom, amit a fiamék parancsba adnak, ám néha picikét jólesik „lázadni”!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

„Nem tudom, mikor jön a második”

A nagyobbik fiú, Botond 35 éves, pont annyi, mint az édesapja volt az ő születésekor. Az öccse, a 28 esztendős Hunor sok év együttélés után vette feleségül a szerelmét, akivel Feróékkal közös telken, ám külön házban élnek. Náluk még nincs gyermek, és hogy mikor kopogtat a gólya, arról a nagypapának fogalma sincs.

– Még nem mertem rákérdezni – vallotta be a zenész. – Tiszteletben tartom a magánéletüket, és ez nagyon is abba tartozik, de természetesen izgalommal várjuk a feleségemmel, hogy lesz-e kisbaba, és mikor. Csak nem szólhatunk bele! Ezt nem szabad sürgetni; majd szólnak a fiatalok, ha itt a nagy örömhír! Ami a nagyobbik fiamékat illeti, őket láthatóan nagyon lefoglalja, leterheli az első gyermekük. Nem hiszem, hogy belátható időn belül kistestvérrel ajándékoznák meg Patrikot, egyelőre szeretnének még jobban belerázódni a szülőszerepbe. De mi is így voltunk annak idején, aztán egyszer csak hopp, jött a második gyerek! Mi, Nagyok későn érő típusok vagyunk, szóval, jön még ide meglepetés, ebben biztos vagyok.

Borítóképünkön Nagy Feró énekes, a Beatrice rockegyüttes frontembere életműkoncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2018. április 7-én este.

MTI Fotó: Mohai Balázs