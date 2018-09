Telt házas koncertet adtak Pásztor Annáék egy villamoson (videó)

Többek között az Anna and the Barbies Akusztik Trió, Molnár Tamás (Jetlag), az Oliver From Earth és Youli is koncertet adott szeptember 8-án a fővárosi 4-es villamos vonalán közlekedő Dallamos Villamoson.

Az eredetileg a magyar dal napja felvezető eseményeként 2010-ben indult, fiatal zenészeket és ismert előadókat egyaránt felvonultató Dallamos Villamos szeptember 8-án kora délutántól estig várta az utasait. A nosztalgiaszerelvény mindkét kocsijában összesen tizenhat fellépővel találkozhattak az érdeklődők. A magyar zenét támogató rendezvény idén új elemmel, a gyerekzenei idősávval bővült, elsősorban a kisgyermekes látogatókat célozva, illeszkedve a Családok Éve koncepciójába. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS Hatalmas volt az érdeklődés az Anna and the Barbies Akusztik Trió mozgó előadására. A koncertet mi is meglátogattuk, és meglepve tapasztaltuk, hogy már az induló állomáson sem fért fel minden rajongó a villamosra. Nekünk volt szerencsénk feljutni a szerelvényre, így el tudtuk készíteni az alábbi összefoglalót. Borítókép: Pásztor Anna az Anna and the Barbies énekese 2018. szeptember 8-án HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS