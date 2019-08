Szakított Bella Hadid és The Weeknd

A híres modell és énekes kedvese az utóbbi időben teljesen eltávolodott egymástól.

A pár a sokadik szakításán van túl, most azonban a bennfentesek azt állítják, hogy Bella Hadid és The Weeknd a lehető legjobb döntést hozták meg, mivel kezdett közöttük nagyon is elmérgesedni a helyzet – írja a hirado.hu.

Az E Newsnak nyilatkozó bennfentes szerint a fiatalok az utóbbi időben állandóan civakodtak, folyton hangos volt tőlük a ház, ami már nem volt egészséges számukra.

Ami pedig az okokat illeti, állítólag teljesen eltávolodtak egymástól, alig tudtak minőségi időt együtt tölteni. Ez részben karrierjük miatt alakult így. Míg Bella a divathétre készül gőzerővel, addig énekes kedvese az új albumán dolgozik.