Így lesz a nyaralás a szülőknek is pihenés!

A járvány miatt az idén többen döntenek az egynapos kiruccanások és a belföldi nyaralás mellett. Egy biztos: aki volt már valaha gyermek(ek)kel strandolni, az pontosan tudja, hogy ott csak a nyugágy pihen.

A nyaralásoknál a legfontosabb alapszabály, hogy tartsuk tiszteletben a gyermek életritmusát. Ha minden ebéd után alszik két órát a kicsi, akkor kár lenne ebből kibillenteni. Az egyik leggyakoribb visszatérő probléma, hogy a nyaralás alatt „elromlik” a gyerek, és hetek, hónapok alatt áll vissza a régi kerékvágás. Én azt mondom, egyszerűbb ezt megelőzni. 11 és 15 óra között amúgy sem tanácsos a napon lenni, így érdemes egy közös csendes pihenőt tartani a szálláson. Triplán profitál a család: a szülők is szusszanhatnak, kilépve a hétköznapok taposómalmából. A gyerekek pedig kipihenik magukat, így kevésbé pörögnek túl, és nem is esnek ki a megszokott rutinból.

Az egynapos strandolás esetén viszonylag egyszerű a tanácsom. Minden gyerek annyi játékot hozhat, ahány a kezében elfér: két kisebb játék, vagy egy óriási úszógumi például. A tesók közösen megbeszélhetik, hogy mindenből legyen egy – erre biztathatjuk is őket. Fontos, hogy még indulás előtt legyenek lefektetve a szabályok, hiszen az ingerszegény környezetben befogadóbbak. A strand kellős közepén hiába akarjuk már megbeszélni velük. Az egyszerűségre törekedjünk! Kisebb gyerekeknél jól működik, hogy annyi szabályt fogadnak be, ahány évesek. Ezeket miután elmondtuk, majd útközben is többször – szinte unásig – ismételjék vissza. Így a konkrét helyzetekben már elég lesz csak rákérdezni: emlékszel, mit beszéltünk meg? Néhány példa: Engedély nélkül nem megyek a vízbe. Mindig figyelem anyát, mert akkor anya is lát engem. Az én játékomra én vigyázok.

Fájó pont, de a következetesség érdekében néha bizony áldozatot kell hozni. Így, ha a gyermek többszöri kérésünkre sem fogad szót, akkor jelezzük, hogy haza fogunk menni. Háromszor emlékeztessük, és ha nem hagy fel a dologgal, tényleg induljunk el haza! Testvéreknél ez különösen hatásos, mert később egymásra is odafigyelnek majd.