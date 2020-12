Lélegzetelállító Kőszeg december elején (Videó)

A Kőszegi-hegységet az ország több pontjáról is célba veszik a túrázni vágyók.

Számos itt a látnivaló – az Írott-kő kilátó például az egyik legismertebb kilátó az országban – ráadásul a Kőszegi-hegység levegője is jótékony hatású. A légzőszervi megbetegedésekben szenvedőknek is ajánlják kirándulóhelyszínnek.

Bár már hidegebb az idő, még most is érdemes ellátogatni ide ha feltöltődésre vágyunk. Mint ahogy az alábbi videóban is látható, ide már megérkezett a tél, az ágak deresek, és előfordul az is, hogy hullik a hó. Az alábbi felvételek igazi téli mesevilágot terítenek szemeink elé:

Videó: Wolf Ferenc